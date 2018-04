Ana Roman, fosta logodnică a lui Cătălin Cazacu, a renunțat definitiv la sportiv. Deși i-a fost tare greu, a avut puterea de a ieși dintr-o relație, care, în ultima vreme îi adusese multe dezamăgiri. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, a stat de vorbă cu frumoasa brunetă, care ne-a oferit declarații în exclusivitate. (VEZI ȘI: Mama copilului lui Cătălin Cazacu rupe tăcerea despre fosta lui iubită)

Tânăra a mărturisit că a început să se detașeze ușor-ușor de relația avută cu motociclistul Cătălin Cazacu și încearcă să se axeze mai mult pe viața profesională, pe proiectele pe care le are. Vrea ca anul acesta nu să se implice în nicio relație, să profite de libertate și de timpul petrecut alături de prietenele sale.

“Trebuie să merg înainte, nu am încotro. Momentan nu se întâmplă nimic special în viața mea, mă axez pe muncă, pe proiectele pe care le am în derulare. Nu mai știu nimic de Cătălin, nici nu am mai avut timp să mă uit la emisiune, am fost plecată, dar m-aș bucura tare mult să câștige, la cât este de ambițios chiar merită. Anul ăsta vreau să stau singură, să nu mă implic în nicio relație, să merg cu fetele unde vreau, să nu dau explicații, mă simt tare bine așa cum sunt acum. Chiar recent am fost în Zanzibar, la o prietenă din orașul meu natal, care are un hotel acolo și am petrecut câteva zile de vis”, a spus fosta logodnică a lui Cătălin Cazacu pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România.

A plecat din locuința lui Cazacu

Apartamentul din Bucuresti, unde cei doi stăteau împreună, îi aparține sportivului, dar el a lăsat-o pe Ana Roman să locuiască în el, presupunând că îl așteaptă. După toată povestea care a avut loc, bruneta s-a decis nu numai să îl părăsească, ci să plece și din casa lui. (CITEȘTE ȘI: Bianca a ”interceptat” un SMS între Victor și ex-logodnica lui Cătălin Cazacu!)

“Am informat-o pe mama lui. Mi-a spus să fac ce vreau și că pot să rămân cât vreau (n.r.: în casa lui Cazacu). Cheia de la casă o să i-o predau prietenului lui cel mai bun. Dacă o să vină facturi până când plec eu, bineînțeles că o să le plătesc, dacă nu… Dumnezeu cu mila!”, a declarat Ana Roman, fosta iubită a lui Cazacu.

