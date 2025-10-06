Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul „Sfânta Maria” din Iași sunt devastatoare

Ancheta legată de cazul celor șapte copii decedați la Spitalul pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași este în desfășurare, iar acum noi informații ies la iveală. În ultimele săptămâni au fost recoltate probe din secția de terapie intensivă, acolo unde micuții au murit din cauza unei bacterii, iar acum au venit rezultatele. Ce indică acestea?

Șapte pacienți internați pe secția ATI și-au pierdut viața după ce au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens, un microb extrem de periculos pentru persoanele vulnerabile și rezistent la tratamentele cu antibiotice. Acum a ieșit la iveală unde ar fi provenit bacteria.

Ce indică analizele de laborator

Așa cum spuneam, apar noi informații în cazul celor 7 copii decedați. Au fost recoltate probe din secția de terapie intensivă de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, iar acum au venit rezultatele. Se pare că două dintre probe au ieșit pozitive: una în scurgerea unei chiuvete din ATI și o alta pe mâinile unei asistente.

Cazul a revoltat multă lume, iar în prezent secția rămâne închisă. De asemenea, la unitatea medicală s-au desfășurat controale ale Corpului de control al ministrului Sănătății și ale Inspecției Sanitare de Stat. Inspectorii au găsit nereguli grave.

Printre ele, cea mai gravă, este faptul că în saloanele de terapie intensivă nu erau chiuvete. Asta însemnă că personalul medical nu avea unde să își spele mâinile. Asistentele și medicii trebuiau să meargă pe hol, unde foloseau o singură chiuvetă.

Schimbări la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași

În urma celor întâmplate, Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat luni, în cadrul unei conferinţe de presă, că la Spitalul pentru Copii „Sfânta Maria” s-au făcut noi demiteri. De asemenea, postul de manager al unităţii medicale o să fie scos la concurs.

„Înţeleg că au fost schimbaţi şefa ATI, SPIIAM, asistenta şefă care au avut nereguli în management. (…) Cu siguranţă, CJ Iaşi va scoate la concurs postul de manager. În prezent în România sunt medici excepţionali care fac şi management medical, dar de asemenea, societatea noastră are nenumărate cazuri în care oameni din exterior – economişti sau jurişti – conduc foarte bine unităţi medicale, având performanţe în această privinţă”, a declarat Costel Alexe.

Mama fetiței care a murit în focarul de infecție de la Iași face dezvăluiri tulburătoare. Cum s-a stins micuța

Nou semnal de alarmă tras de specialiști, la final de septembrie 2025. Tulpina COVID care se răspândește rapid