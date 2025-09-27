Acasă » Știri » Mama fetiței care a murit în focarul de infecție de la Iași face dezvăluiri tulburătoare. Cum s-a stins micuța

Mama fetiței care a murit în focarul de infecție de la Iași face dezvăluiri tulburătoare. Cum s-a stins micuța

De: Anca Chihaie 27/09/2025 | 12:06
Mama fetiței care a murit în focarul de infecție de la Iași face dezvăluiri tulburătoare. Cum s-a stins micuța
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa: Shutterstock

Șase copii au murit în ultimele săptămâni la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, după ce s-au infectat cu o bacterie extrem de periculoasă în secția de Terapie Intensivă (ATI). Ce spune mama uneia dintre fetițele decedate!

Tragedia a început pe 7 septembrie, când primul caz de infecție a fost înregistrat la un pacient pediatric, și s-a soldat cu primul deces pe 13 septembrie, când un bebeluș de o lună și-a pierdut viața. În total, focarul a afectat nouă copii, cel mai mare dintre ei având 15 ani. Între 13 și 25 septembrie, încă cinci copii au decedat, iar în dimineața zilei de astăzi au fost confirmate alte două decese, ridicând numărul total al victimelor la șase.

Mama unei fetițe de 12 ani care a pierdut lupta cu infecția din secția ATI de la Iași a descris experiența ca fiind un adevărat coșmar. Ea a realizat că familia sa a ajuns la spital exact în perioada critică, când riscul de infectare era maxim, iar copilul a fost expus bacteriei în primele zile. Tragedia a culminat cu suferința extremă a micuței în ultimele ore, în timp ce secția ATI, despre care se aștepta să fie cea mai sigură și sterilă, s-a dovedit a fi un mediu periculos, în care pierderea vieților copiilor părea inevitabilă.

„Acum realizez că am fost exact la momentul nepotrivit la spital. În primele trei zile noi am luat bacteria. Miercuri s-a confirmat că ea ar fi fost infectată cu această bacterie. Azi- noapte a suferit foarte, foarte mult.

Acum realizez că acolo se murea. Când am ajuns în ATI, săptămâna trecută, chiar un copil a murit. Avea 8 ani copilașul. Eu am crezut că ATI trebuie să fie cea mai sterilă, cea mai curată unitate dintr-un spital. În schimb, am realizat că e cea mai infectă”, a spus mama fetiței de 12 ani.

Investigațiile autorităților au scos la iveală deficiențe majore în respectarea protocoalelor de igienă și a normelor de control al infecțiilor nosocomiale. Potrivit anchetei preliminare, intrările în secția ATI au fost restricționate abia pe 15 septembrie, la opt zile după confirmarea primului caz. Această întârziere a contribuit, cel mai probabil, la răspândirea rapidă a bacteriei în rândul pacienților.

Direcția de Sănătate Publică și poliția s-au autosesizat după mediatizarea cazului, demarând anchete epidemiologice și testări extensive ale personalului și ale suprafețelor din unitatea medicală. Rezultatele preliminare ale analizelor de laborator au arătat că probele prelevate de pe suprafețele spitalului au fost negative pentru bacterie, ceea ce sugerează că transmiterea s-ar fi produs prin contact direct sau prin nerespectarea protocoalelor de igienă în rândul personalului medical.

