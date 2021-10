Anamaria Prodan a luat decizia finală! Ce va face impresara în divorțul cu Laurențiu Reghecampf. „Am șters cu buretele și…”

Deși se află în mijlocul unui divorț, Anamaria Prodan nu stă degeaba, numai ce a lansat propria carte. În cadrul evenimentului de lansare impresara a vorbit și despre divorțul de Laurențiu Reghecampf. Aceasta a mărturisit că a luat o decizie finală și este gata să meargă mai departe.

Anamaria Prodan a lansat cartea sa „Da, sunt cea mai bună!", alături de cartea vieții mamei ei Ionela Prodan, "Cântecul vieții mele ". Totul a avut loc în cadrul unui eveniment, în care impresara a venit în fața publicului cu o decizie finală legată de divorț.

Aceasta a declarat că a decis să meargă mai departe, să lase totul în urmă și să aibă grijă ca niciunul dintre copiii ei să mai sufere. Aceasta a spus că nu va mai vorbi despre divorț și doar va aștepta ca lucrurile să ajungă la final.

„Pentru mine a fost momentul în care am hotărât să-mi iau copiii, ca un vultur, și să mergem mai departe și să ieșim din toată nebunia asta, să nu mai dăm socoteală, să nu mai dăm interviuri, să nu mai vorbim. Este un moment urât din viața noastră pe care noi l-am șters cu buretele și mergem mândri mai departe. Familia asta, Prodan, va sclipi mereu. Este o viață de film!”, a spus Anamaria Prodan, la Antena Stars.

Laurențiu Reghecampf, personaj în cartea impresarei

Anamaria Prodan a mai mărturisit că un capitol important din carte îi este dedicat soțului ei. Mai mult, aceasta a declarat că în ciudat situației actuale, a încercat mereu să fie alături de antrenor.

„În această carte sunt începuturile mele, capitolul cel mai frumos din această carte îi este dedicat fostului meu soț, este un omagiu adus lui, adus iubirii în care eu am crezut foarte tare și este o mulțumire pentru că mi-a dăruit un copil. Eu întotdeauna o să-i fiu lui alături, el știa asta, dacă-mi va cere ajutorul eu și copiii mei o să-l ridicăm. Până am reușit să înțelegem exact despre ce este vorba și să nu cerem mai mult decât ceea ce se poate, da, am fost siderați toți, sunt lucruri urâte pe care eu și copiii mei au decis să le îngropăm. L-am uitat de mult, eu am învățat să iert.

Este normal să lupți, pentru copiii mei și pentru fostul domn soț să încerc să-l salvez până în ultima secundă. Să-l salvez la modul să nu-și piardă absolut toată demnitatea și toată mândria. Nu s-a putut, fiecare merge pe drumul lui, fiecare alege ce coloana vertebrală să aibă și ce demnitate să aibă. Eu știam și am știut din totdeauna, doar că eu sunt Anamaria Prodan, sunt unică și trebuie întotdeauna să-mi duc lucrurile la capăt perfect.”, a mai spus Anamaria Prodan.

