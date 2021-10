Anamaria Prodan a luat o decizie în privința lui Laurențiu Reghecampf. Ce se întâmplă luni?

Anamaria Prodan a făcut noi declaraţii despre separarea de soţul său, Laurențiu Reghecampf. De această dată, impresara a explicat pe pagina sa de Instagram că va da o declarație oficială, de familie, curând.

Laurențiu Reghecampf a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, în urmă cu câteva zile, faptul că a depus deja actele de divorț. De asemenea, antrenorul a mărturisit că este o perioadă dificilă din viața sa.

Până acum, antrenorul nu a făcut nicio declarație despre actuala parteneră, însă în presă, pe 15 octombrie, mai multe site-uri au publicat imagini cu cei doi. În imaginile publicate, Laurențiu Reghecampf și Corina sunt foarte apropiați, se îmbrățișează și zâmbesc.

În seara aceleiași zile, Anamaria Prodan a avut o primă reacție pe Instagram, acolo unde are aproape 800.000 de urmăritori și unde postează zilnic despre situația amoroasă în care se află. „Mulțumesc tuturor pentru mesaje. ❤️❤️❤️Luni am să postez declarația oficială a familiei mele și am să anunț decizia noastră cu privire la LAURENȚIU REGHECAMPF!”, a scris Anamaria Prodan pe rețelele de socializare.

Ce a declarat Laurențiu Reghecampf

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Laurențiu Reghecampf a declarat că a depus actele de divorț și că în viața lui urmează o perioadă destul de dificilă.

„Nu sunt o persoană conflictuală și nu port niciun război cu nimeni. Vreau doar să precizez anumite lucruri, pentru a nu exista interpretări ulterioare din partea mass-media. Personal, am depus actele de divorț la capătul unei căsnicii de care nu mă voi dezice vreodată și pledez pentru respectarea opțiunilor personale atât din punct de vedere familial, cât și profesional.

Referitor la informațiile prezentate de curând în presă, sunt în măsură să afirm doar faptul că Dumnezeu e peste noi și doar El va decide drumul fiecăruia!”, a spus Laurențiu Reghecampf.

