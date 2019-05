Anamaria Prodan, adevărul despre moartea mamei sale! “Nu ne-am împăcat deloc!”

Dezvăluire uluitoare la mai bine de un an de la moartea Ionelei Prodan! Șocant, câte luni de viață i-au dat atunci medicii de trăit EXCLUSIV

Anamaria Prodan a avut, la mai bine de un an, să vorbească despre mama ei, care a trecut în neființă în 2018.

„Am luat impreuna decizia de a nu spune public ce se intampla. Mama a dorit sa ramana in amintirea oamenilor asa cum era ea in lumina reflectoarelor, nu ca o persoana suferinda. Era mandria ei si mi s-a parut perfect normal felul sau de a gandi. Durerea, am tinut-o atunci in familie„, a dezvaluit Anamaria Prodan, potrivit wowbiz.ro.

„Dupa ce am aflat ca este vorba despre cancer, am inceput lupta. Si daca medicii au dat verdicte dure, cum ca mama va mai trai doar doua luni, ei bine, nu ne-am impacat deloc cu ideea si am facut tot posibilul pentru a invinge boala sau pentru a o mentine intr-un stadiu. Toti imi ziceau ca este imposibil, ca nu mai are zile, ma sunau intruna, dar…cat de cat am reusit. Un an si jumatate a mai avut zile parintele meu. Abia cand am simtit ca nu mai imi tine mana stransa, cu vlaga, am realizat ca gata, numai e cu mine„, a mai spus sexy-impresara.