Anamaria Prodan și-a uimit fanii cu o poză făcută în dormitor! Soția lui Reghe s-a fotografiat în pat, iar din unghiul în care este realizată imaginea, pare că sexy-impresara nu are sutien. Imediat, imaginea provocatoare a stârnit un val de reacții din partea fanilor ei.

Admiratorii au apreciat că Anamaria Prodan este aranjată chiar și în pat. Cu un machiaj profesional impecabil, vedeta de televiziune s-a fotografiat într-o ipostază inedită, iar fanii i-au trimis zeci de comentarii și complimente. (VEZI AICI Cum arată Anamaria Prodan în costum de baie!)

„Ce porno ești!”, „Foarte sexy!”, „Hmm…ești goală”, „Sexy și foarte fierbinte”, „Fiță să adormi fardată..”, „Femeie ce meriti,ce ți-aș face!”, „Fața ta spune tot despre comportamentul tau in pat..”, „După o partidă de amor”, „Ești o frumoasă și o dulce”, „Wow, ce bine îți vine cu părul prins așa”, „Bună mai poți fi!”,„Ești o frumoasă”, i-au scris fanii Anamariei Prodan.

Cum a reușit Anamaria Prodan să slăbească

Anamaria Prodan a slăbit încredibil de mult în ultimul an și a deazvăluit că a fost vorba despre un regim special pe care îl adoptă toți sportivii mari ai planetei care vor să piardă kilograme într-un timp foarte scurt. Și-anume nu a mai consumat mâncare solidă, doar sucuri din fructe și legume.

„Eu dacă îmi doresc ceva nu-mi stă nimic în cale! Este o dietă prin care toţi sportivii mari ai lumii slăbesc. Nu am mai mâncat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curăţat tenul, am slăbit frumos. Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Şi apă, foarte multă apă. Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam la frigider”, a declarat Anamaria Prodan într-o emisiune de televiziune.