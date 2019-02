Aproape șapte ani s-au scurs de când Iurie Darie s-a stins, dar Anca Pandrea, văduva regretatului actor, încă nu și-a revenit. Nu a fost surprinsă de atunci nici măcar o clipă cu zâmbetul pe buze, mina ei fiind mereu tristă. Suferă și acum după cel care i-a fost soț vreme de 26 de ani. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe actriță pe străzile din Capitală: nicio schimbare de atitudine, ba mai mult, poartă chiar și pe stradă poza lui Iura. Avem imaginile tulburătoare, în exclusivitate.

Aproape a leșinat de durere în acea zi neagră de noiembrie a anului 2012, când Iurie Darie, celebrul actor care i-a încântat pe români cu diverse roluri nemuritoare, era chemat de Cel de Sus. Anca Pandrea, soția actorului, a trecut cu mare greutate peste nenorocire, fiind încurajată de cei care i-au fost prieteni și lui Iurie Darie. Timpul s-a scurs în tăcere și pe nesimțite, dar Anca nu-l poate uita! E parcă mereu supărată, îngândurată…

(CITEȘTE ȘI: ANCA PANDREA, MESAJE DE DINCOLO DE MOARTE: ”VORBESC CÂND SIMT NEVOIA SĂ VORBESC CU IURA!”)

Zilele trecute, CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, a întâlnit-o pe Anca Pandrea la o plimbare pe străzile Capitalei. Tristă. Îmbrăcată cu o haină de iarnă de culoare albastru-închis și cu o șapcă neagră trasă pe ochi, actrița a trecut aproape nevăzută pe lângă oamenii care, altădată, i-ar fi zâmbit. Amintirea pe care i-o poartă lui Iurie Darie a sărit, totuși, în ochi! Este vorba de o fotografie cu regretatul actor, pe care văduva o ține pe haină.

Iurie Darie a murit după o grea suferință

Iurie Darie a murit pe 9 noiembrie 2012, la vârsta de 83 de ani, după o lungă suferinţă. Actorul a avut mari probleme de sănătate în ultimele luni de viață. După ce a fost operat, starea sa a început să se deterioreze din ce în ce mai mult.

Astfel, în luna mai a anului 2012, Iurie Darie a ajuns la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB), cu o ambulanţă, după ce a acuzat dureri în piept şi probleme de respiraţie. Ulterior, el a fost transferat la Spitalul Bagdasar Arseni, unde fost operat pentru eliminarea lichidului acumulat în creier.

(VEZI AICI: ANCA PANDREA PLEACĂ DIN ȚARĂ! ”AM FOST LA MORMÂNTUL LUI IURA ȘI I-AM CERUT VOIE”)

În luna septembrie, actorul era externat, după aproximativ trei luni petrecute în Spitalul Bagdasar Arseni din Capitală. În acest răstimp, Iurie Darie a fost supus unei intervenţii chirugicale, i-a fost montat un tub care drena lichidul acumulat la creier, a stat foarte mult timp conectat la aparate pentru că nu putea respira singur, s-a aflat o vreme în comă indusă şi a suferit şi un accident vascular cerebral.

Mesajul scris pe casa în care a trăit Iurie Darie

Anca Pandrea mărturisea, în urmă cu mai bine de doi ani, ce a ales să fie scris pe placa aflată pe casa în care a locuit împreună cu Iurie Darie. “Între anii 1986-2012 a locuit şi a creat celebrul actor de film, teatru şi desenator Iurie Darie – sufletul, viaţa şi iubirea actriţei Anca Pandrea,” este mesajul de pe clădirea în care locuiesc soţia regretatului actor şi cei doi câini ai săi.

Anca Pandrea: ”Sinucidere lentă!”

Anca Pandrea avea să mai dezvăluie că s-a gândit, pentru o clipă, chiar la sinucidere. Dar a luat, în final, decizia corectă. Mai mult, are de gând să scrie o carte. “Eram singură, dar în clipa în care mi-au adus tabloul cu Iura am început să conștientizez ce mi s-a întâmplat.

Eu nu mai mâncam, fumam foarte mult, beam destul de mult. Ajunsesem să fumez, sperând să ajung la Iura. Dar nu am ajuns la Iura, am ajuns la spital. Sinucidere lentă, nu știu cum să o numesc. Mai am… mai am de scris cartea, dar vin și eu acuși! Nu mai am mult și vin, păpușa mea!”, a spus atunci Anca Pandrea.

Iurie Darie – biografie

Iurie Darie a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică în 1952 şi a debutat în anul 1953, în „Nepoţii gornistului”, în regia lui Dinu Negreanu, avându-i alături de Marga Barbu şi Liviu Ciulei.

În anul 1969, a fost ales de regizorul Mircea Drăgan pentru a juca în seria „Brigada Diverse”, alături de nume celebre precum Toma Caragiu, Sebastian Papaiani, Dem Rădulescu şi Puiu Călinescu.

(CITEȘTE ȘI: ANCA PANDREA A FOST SALVATĂ DE LA MOARTE DE PROPRII CÂINI)

A interpretat roluri memorabile în peste 40 de producţii cinematografice, printre care „Răsare soarele” (1954), „Alo? Aţi greşit numărul!” (1958) „Băieţii noştri” (1959), „S-a furat o bombă” (1961), „Vacanţă la mare” (1962), „Dragoste la zero grade” (1964), „Răutăciosul adolescent” (1968), „Atunci i-am condamnat pe toţi la moarte” (1971), „Fraţii Jderi” (1974), „Muschetarul român” (1975), „Blutsbruder” (1975), „Misterul lui Herodot” (1976), „Drumul oaselor” (1980), „Sing, Cowboy, Sing” (1981), „Ringul” (1985), „O zi la Bucureşti” (1986), „În fiecare zi mi-e dor de tine” (1987), „Zâmbet de soare” (1987), „Oglinda” (1993), „Punctul zero” (1996), „Triunghiul morţii” (1999). În 2004, Darie a jucat în serialul „Numai iubirea” de la postul Acasă.

Cariera sa în teatru este legată de Teatrul de Comedie din Bucureşti. A jucat sub bagheta regizorului Lucian Giurchescu şi a lui David Esrig. I-a avut ca parteneri pe actorii Gheorghe Dinică, Marin Moraru, Mircea Albulescu, Dem Rădulescu, Sanda Toma, Vasilica Tastaman, Stela Popescu, Silviu Stănculescu.

Printre spectacolele în care a jucat se numără „Troilus şi Cresida”, de William Shakespeare, şi „Umbra”, de Evgenii Şvarţ, ambele în regia lui David Esrig.

După Revoluţie, a jucat în „Pălăria”, o producţie a Teatrului de Comedie, în regia lui Horaţiu Mălăele (1998), şi „Patru pe o canapea şi valetul”, de Marc Camoletti, în regia lui Radu Nichifor (2000).

(NU RATA: ANCA PANDREA, DE URGENȚĂ PE MÂINILE MEDICILOR: “IURA M-A PROTEJAT ŞI…”)

Iurie Darie a colaborat şi cu cineaştii basarabeni, în filmul pentru copii „Moara”, realizat în 1992, dar şi pe scena Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău, în „Tata” (1999-2000). Iurie Darie s-a remarcat şi în emisiunile de televiziune pentru copii, în care actorul îşi etala abilitatea de a desena, uneori cu ambele mâini.

În 2009, Iurie Darie a primit premiul de excelenţă pentru întreaga carieră la Festivalul Comediei Româneşti – festCO. A primit apoi premiul Gopo pentru întreaga carieră. Ultimul film în care a jucat Iurie Darie este „Măria Sa, Birlic!”, un documentar despre actorul Grigore Vasiliu-Birlic.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)