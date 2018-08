La scurt timp după ce a fost externată din spital, Anca Pandrea a acceptat invitația unei prietene de a merge împreună în Grecia. Este prima ieșire din țară de după moartea lui Iurie Darie.

Anca Pandrea a luat decizia de a se relaxa într-o scurtă vacanță în Grecia, alături de o prietenă bună, asta după ce în urmă cu scurt timp a întâmpinat probleme medicale care au băgat-o la Terapie Intensivă.

„Vom pleca cu autocarul, împreună cu toată trupa care va cânta. Nu am mai ieșit din țară de când a plecat Iura al meu. Nu am vrut să-l las singur. Dar am fost la mormântul lui și i-am cerut voie. Știu că de acolo, de sus, e bucuros dacă merg și eu într-o vacanță. Mi-e greu și să știu că or să rămână cățeii singuri, dar va trece pe la ei o prietenă de-a mea, să-i plimbe și să le dea să mănânce”, a declarat Anca Pandrea pentru Libertatea.

Cum are probleme de sănătate, fiind găsită leșinată în propria casă, în urmă cu câteva săptămâni, Anca Pandrea și-a luat și măsuri de precauție pentru ca totul să fie ok în vacanță. Mai exact, își va lua cu ea inhalatorul, de care e dependentă și pe care e nevoită să-l folosească de trei ori pe zi. Totodată, ea va urma tratamentul pe care medicii i l-au prescris înainte de a o externa.

Anca Pandrea ar fi trebuit să treacă printr-o intervenție chirurgicală pe cord, dar a refuzat operația.