Anca Pandrea, supărată că nu poate fi prezentă la parastasul lui Iura. Problemele de sănătate au doborât-o: „Inima a obosit...”

Joi, 9 noiembrie, s-au împlinit 11 ani de când Iurie Darie nu mai este printre noi. Zilele acestea se va face și un parastas pentru comemorarea actorului, însă Anca Pandrea nu va putea fi prezentă. Din nefericire, aceasta a ajuns pe mâinile medicilor și se află internată în spital.

Atunci când soțul ei s-a stins din viață, Anca Pandrea a fost devastată de durere. Nu a putut să își uite niciodată marea dragoste și chiar a povestit în nenumărate rânduri că are o legătură strânsă cu el și dincolo de moarte. Actrița spunea că uneori îl simțea lângă ea. Ani la rând a păstrat tradiția și a făcut pentru Iura, așa cum îl alintă, parastasele necesare, iar vizitele la mormântul său erau foarte dese. Însă, acum problemele de sănătate și-au pus amprenta, iar artista ajunge din ce în ce mai rar la locul de veci al actorului.

Anca Pandrea a ajuns la spital

Viața actriței s-a schimbat complet atunci când și-a pierdut jumătatea. Moartea lui Iurie Darie a devastat-o. Actorul s-a stins din viață în data de 9 noiembrie 2012, astfel că ieri s-au împlinit 11 ani de la momentul tragic. Zilele acestea, se va face și un parastas în memoria lui, dar Anca Pandrea nu va putea fi prezentă din cauza problemelor de sănătate. Totuși, chiar și de pe patul de spital are grijă ca Iura să nu fie uitat. A vorbit cu o prietenă să se ocupe de tot.

„Sunt în spital de trei zile, sunt internată la Spitalul de Urgență. Am probleme cu inima. Îmi vor face electroșocuri de luni. Am insuficiență cardiacă și pulmonară. Probabil inima a obosit….

Eu nu îi pot face pomană lui Iura. De aceea, prietenii noștri comuni nu îl vor uita niciodată, iar Ingrid îi face ceea ce îi plăcea lui și va da de pomană. Am rugat-o pe Ingrid, o bună prietenă, să meargă în locul meu la cimitir căci s-au împlinit 11 ani de când Iura a plecat și este undeva acolo sus…

Iar Ingrid va împărți în locul meu pentru Iura. Ea va merge și la biserică, și la cimitir pentru parastas. Ingrid se ocupă de tot, de mâncare și de colivă.”, a declarat Anca Pandrea, pentru viva.ro.

Prietena actriței va merge sâmbătă la biserică, acolo unde va face pomană și va împărți pachete pentru Iurie Darie. De asemenea, va participa la slujbă și va aprinde lumânări în memoria actorului.

Boala a ținut-o departe de Iura al ei

Anca Pandrea se confruntă cu problemele serioase de sănătate. Actrița are nevoie de un tub de oxigen pentru a putea respira. La cei 77 de ani ai săi, femeia se confruntă cu mai multe afecțiuni din cauza cărora a ajuns și pe patul de spital. Mai mult, din cauza stării sale, vara aceasta a ajuns la mormântul lui Iurie Darie doar de două ori.

„Vara aceasta am ajuns de două ori la mormânt la Iura, pentru că a fost foarte cald. Dar acum, s-a mai răcorit și o să pot merge mai des la Iura și la mormânt la mama. Eu am insuficiență cardiacă și nu am voie să stau în soare, așa cum nu am voie să stau nici în frig, în ger.”, a adăugat Anca Pandrea.

Actrița merge cât de des poate la mormântul soțului ei. Chiar și după atâta vreme, ea spune că îi simte prezența și chiar o ajută în unele momente.