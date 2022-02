Anca Serea a încurcat piscina cu biserica! Cum a putut să se îmbrace soția lui Adi Sînă la o ”bălăceală” cu familia!

Anca Serea și soțul ei, Adi Sînă, au dat o fugă la Poiana Brașov weekend-ul trecut, acolo unde și-au rezervat locul pentru trei zile de vis. Piscina a fost atracția copiilor, iar Anca a avut ochi doar pentru ei, dintr-un șezlong întins strategic. Negru a fost culoarea costumației pe care a abordat-o femeia, una oarecum ciudată pentru ”bălăceală”. A părut că bruneta s-a pregătit de slujbă, dar a nimerit din greșeală la piscină. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Șase copii minunați au Anca Serea și Adi Sînă, cărora le fac toate poftele. Piscina este ceva deosebit pentru micuți, piscină le-au oferit părinții lor iubitori. La Poiana Brașov a ajuns, weekend-ul trecut, numeroasa familie, dar mama avea să fie ”lupoaica” ai căror ochi au fost ațintiți numai înspre ei. La bălăceala din bazin, acolo unde micuții au făcut ”prăpăd”! Au plonjat în apa limpede, s-au scufundat. Vegheați tot timpul de pe margine. Nu și Anca! Imbrăcată toată în negru și cu mască asortată, bruneta a făcut notă discordantă celor aflați în costume de baie.

Cum a putut să se îmbrace soția lui Adi Sînă la o ”bălăceală” cu familia!

De pe șezlong și-a aruncat privirile Anca, nu care cumva să-i piardă din vizor. Dar cum avea să apară femeia la piscină? Nici vorbă de costum de baie, l-a refuzat, pentru că a avut un alt rol. În negru s-a îmbrăcat Anca, de parcă ar fi confundat destinația. A ajuns la piscină, nu la biserică!

E drept, costumația a prins-o bine, a ieșit în evidență acolo, în buza bazinului unde s-a mai așezat pe șezlong, a mai butonat, cu mare atenție, mobilul. Și unde și-a așteptat copiii pentru a-i șterge cu prosopul. După bălăceala care a durat ceva, familia s-a retras în cameră. Avea să viziteze și Poiana, apoi a revenit în Capitală.

Anca Serea își dorește al șaptelea copil!

Deși are una din cele mai numeroase familii din showbiz-ul românesc, șase copii, Anca Serea se gândește la venirea pe lume al celui de-al șaptelea. În cadrul unei sesiuni cu întrebări din partea fanilor de pe Instagram, partenera lui Adi Sînă a fost mai sinceră ca niciodată: ”Astăzi stăm de vorbă! Aștept toate întrebările voastre”.

Și a răspuns, fără să stea pe gânduri. ”Îți mai dorești un copil?”.”Daaa! O fetiță exact ca Leah!”.

”Întotdeauna am zis că-mi plac copiii, cred că e mai mult decât evident lucrul acesta. Îmi doresc să mai facem copii, dar acum cum o vrea Dumnezeu. Nu e nimic senzațional, am o anemie, o problemă de sănătate, dar sunt convinsă că totul se va rezolva. Am un tratament prescris de medic, este un tratament susținut. Deocamdată mă simt bine”, spunea Anca Serea, pentru Click.ro.

