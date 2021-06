Anca Serea a trecut prin momente grele: mama ei a ajuns de urgență la spital!

Mama Ancăi Serea s-a simțit rău cu o zi în urmă și a ajuns, de urgență, la spital. Chiar vedeta avea să povestească totul pe rețelele de socializare, iar fanii au fost alături de ea, încurajând-o.

Vedeta a însoțit-o pe mama ei la spital, după ce femeia s-a simțit rău în ultimele două zile. Anca avea să povestească clipele grele prin care a trecut, dezvăluind că a mers prin mai multe spitale. Avea apoi să-i mulțumească medicului de la clinica unde mama ei a rămas. „Astăzi a fost o zi super ciudată pentru mine. Din păcate, mama mea s-a simțit destul de rău cu sănătatea și ieri și alaltăieri și am luat decizia să mergem la spital. M-am plimbat prin mai mult spitale. (…) Am fost foarte mulțumimți de serviciile lor. Vreau să-i mulțumesc în special domnului doctor cardiolog care a văzut-o pe mama și s-a ocupat foarte bine de dânsa”, a spus Anca Serea la InstaStory. (CITEȘTE ȘI: CE RELIGIE ARE, DE FAPT, ANCA SEREA, MAMA-EROINĂ DIN SHOWBIZ-UL ROMÂNESC: “AM PRIMIT NU O DATĂ ÎNTREBAREA DACĂ SUNT SECTANTĂ. ÎNTOTDEAUNA AM CREZUT ÎN PUTEREA BINELUI”)

Chiar și vedeta nu stă prea bine cu sănătatea. A ajuns și ea de mai multe ori la spital, pentru că suferă de anemie severă. „Eu mă confrunt cu o anemie severă încă din tinereţe, înainte să-l nasc pe David, de pe la 19 ani, când mi-am făcut şi primele investigaţii din cauza unor menstruaţii abundente. Aveam ameţeli frecvente, stare de slăbiciune.

Eu nu am făcut tratamente susţinute şi nici cură de fier, decât în perioada sarcinilor sau când trebuia să nasc. Şi cu trecerea timpului, cu naşterile multiple, starea asta de anemie s-a acutizat, dar niciodată nu a fost aşa grav ca anul trecut, erau doar momente izolate”, a mărturisit Anca Serea pentru Ok Magazine!