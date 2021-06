Cadourile de suflet pe care Anca Serea le-a făcut copiilor cu ocazia zilei de 1 iunie: “Suntem un pic obosiți”. Prezentatoarea și Adi Sînă dau semne că și-au revenit financiar

Anca Serea și soțul ei le-au oferit moștenitorilor lor daruri de suflet cu ocazia zilei de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului. Îndrăgita prezentatoare a dezvăluit într-un filmuleț care este unul dintre cadourile pe care le-au promis celor șase copii pe care îi cresc împreună. Șatena și Adi Sînă dau semne că și-au revenit financiar.

Anca Serea, despre cadoul principal oferit copiilor cu ocazia zilei de 1 iunie

Astăzi, Anca Serea și Adrian Sînă s-au întors dintr-o vacanță petrecută pe litoral împreună cu copiii. Potrivit postărilor făcute pe social media, ei au fost cazați la un hotel de cinci stele din stațiunea Olimp. Practic, sejurul petrecut la malul Mării Negre reprezintă un dar în avans pentru cei mici… iar azi, după ce au ajuns în București, au mai avut parte de o surpriză! Au mers la un loc de joacă preferat din Capitală.

“Am ajuns, în sfârșit, acasă, dumul a fost unul foarte greu! Adrian a condus cu vizibilitate redusă. Noroc că Moise a adormit aproape de finalul drumului, însă, fiindcă, am căpătat o răceală destul de puternică, am crezut că am luat COVID de pe undeva dar mi-am făcut testul și nu sunt pozitivă.

Suntem un pic obosițiti, le-am promis copiilor că, de la ora 18:00, o să mergem la locul de joacă (…)”, a spus vedeta pe Instagram Stories înainte să plece spre destinație împreună cu toată familia.

În timpul vacanței de la mare, Anca Serea s-a și relaxat, însă, și-a făcut timp să facă un Q & A cu cei din comunitatea sa de pe Instagram. După cum puteți remarca în colajul de mai sus, dar și în galeria foto a articolului, soția lui Adi Sînă a răspuns la întrebări care pot fi considerați de unii oameni destul de intime.

Anca Serea şi Adrian Sînă sunt căsătoriți de 5 ani

Anca Serea şi Adrian Sînă au împreună patru copii: Noah, Ava și Moise Petru, născut pe 20 mai 2016 și Leah-Maria. În trecut, fosta prezentatoare de la Prima TV a fost căsătorită cu afaceristul Filip Poplingher, însă a rămas văduvă la doar 28 de ani, după ce soţul său a murit de cancer. Din mariajul cu el mai are doi copii, pe David şi pe Sara.

Anca Serea şi Adi Sînă s-au căsătorit pe 6 noiembrie 2015. Vedeta a devenit mămică pentru a șasea oară în 2019; mezina familiei, Leah-Maria, a venit pe lume pe 14 august 2019.

Sursa foto: Facebook, Instagram & Instagram Stories / Anca Serea