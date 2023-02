Anca Serea, de urgență la spital de Valentine`s Day. Ce s-a întâmplat, de fapt: ”Iartă-mă că am stricat cina noastră”

Anca Serea a ajuns de urgență la spital chiar de Ziua Îndrăgostiților. Vedeta se confruntă cu probleme de sănătate și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Fosta prezentatoarea de la Prima Tv a avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate, după ce alături de soțul ei, Adrian Sînă, a sărbătorit Valentine`s Day la un restaurant din București. Noaptea avea să se termine cum nu se putea mai rău.

Activă pe rețelele de socialziare, Anca Serea și-a îngrijorat fanii chiar de Ziua Îndrăgostiților. Vedeta a mers în oraș, acolo unde a sărbătorit alături de soțul ei, însă, la scurt timp, a suferit o criză de spasmofilie.

Anca Serea: ”Trebuie să mă odihnesc”

Este bine cunoscută viața activă a vedetei, însă oboseala și-a spus cuvântul și de data aceasta. Recent, vedeta a recunoscut că a avut o perioadă încărcată şi abia a reuşit să facă faţă tuturor situaţiilor neprevăzute. Fosta prezentatoare TV are nevoie, cel mai probabil, de o perioadă în care să se odihnească.

”Trebuie să mă odihnesc! Dar nu știu cum. Neața! Sper că e mai bună la voi! Din păcate, am ajuns de urgență cu o criză de spasmofilie. O zi de Valentine’s atipică. Iartă-mă că am stricat cina noastră, Adrian Sînă! Sper să mă inviți și de Dragobete!”, a scris vedeta pe contul personal de Instagram.

Problemele de sănătate ale foste prezentatoare de la Prima Tv au început în urmă cu doi ani, atunci când, în urma unui control, medicii i-au descoperit mai multe carențe. Invitată în emisiunea lui Teo Trandafir, Anca Serea și-a adus aminte de prima dată când a simțit că se întâmplă ceva cu starea ei de sănătate. Ajunsese în stadiul în care nu mai avea energie nici să țină un pahar cu apă în mână.

”Am avut o perioadă foarte nefericită, dar din care am învățat ceva foarte important. Mă trezesc mult mai recunoscătoare în fiecare dimineață și am învățat că trebuie să mă pun pe primul loc indiferent de orice. Trebuie să am grijă de sănătatea mea, ceea ce nu făcusem până acum. Pur și simplu am căzut pe stradă, în Bulgaria, la o întâlnire de afaceri. Eram cu Adi. Am simțit că nu mă simt bine, că nu mai am energie, nu mai vedeam bine. Am mers la o farmacie și am luat niște pastiluțe, niște suplimente. Eram deja… nu mai auzeam, nu mai vedeam cu partea dreaptă. Nu îmi mai simțeam mâinile și picioarele.

Am mers la spital și m-au descoperit cu hemoglobină și feritină zero, practic nu mai aveam niciun depozit de fier. Hemoglobina era 4,6, adică o valoare foarte mică. Pot să mă consider un om norocos, pentru că până în momentul acela nu am avut un episod care să îmi anunțe ceva. De aceea și medicii au fost foarte uimiți de cum am rezistat o perioadă atât de lungă”, a povestit Anca Serea.