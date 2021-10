Anca Serea, detalii neștiute despre religia sa: ”Am fost întrebată dacă sunt sectantă”

Anca Serea se confruntă cu tot felul de ”etichete” pe care publicul i le-a pus de-a lungul timpului. Vedeta are șase copii, iar asta pare să fie principalul motiv pentru care a fost bănuită că este sectantă. Chiar dacă este un subiect sentibil pentru ea, Anca Serea a vorbit deschis despre religia sa.

Ce religie are, de fapt, Anca Serea

(VEZI ȘI:CANCAN.RO DEZVĂLUIE CUM A ÎNCEPUT, DE FAPT, RELAȚIA DINTRE ANCA SEREA ȘI ADI SÎNĂ. ARTISTUL NU S-A LĂSAT PÂNĂ N-A CONVINS-O!)

Sătulă de speculațiile pe seama religiei sale, Anca Serea a vorbit pe blogul său despre religia pe care o are:

”Am primit nu o data intrebarea daca sunt sectanta pentru ca am ales sa fiu mama nu a unui singur copil, ci a sase. Sunt o persoana normala, ca si voi, careia pur si simplu ii plac copiii si adora sa fie mama. Dar religia nu este un subiect de discutie.

Mi s-a intamplat in decursul carierei mele sa primesc o multime de intrebari pe aceasta tema, uneori formulate sub forma de reprosuri sau acuzatii. Desi am ajuns sa nu ma mai las afectata de ele, nu neg faptul ca ma deranjeaza ca atat de multi oameni se gandesc la aceste lucruri si sunt atat de interesati de religia mea.

Am raspuns deja ca sunt de religie ortodoxa si, mai mult decat atat, sunt un om crestin, cu frica de Dumnezeu. Intotdeauna am crezut in puterea binelui si in faptul ca ce semeni aia culegi, asa ca aplic in fiecare zi din viata.

De fiecare sarbatoare importanta, dar si duminica sau pur si simplu cand simt nevoia sa imi eliberez sufletul merg la biserica si am norocul de a fi aproape de Manastirea Cernica. Insa nu consider ca acest lucru trebuie discutat sau dezbatut si nici nu ma consider datoare sa ma explic”, a explicat Anca Serea pe blogul personal.

Anca Serea își dorește al șaptelea copil

(VEZI ȘI:ANCA SEREA SE PREGĂTEȘTE SĂ DEVINĂ DIN NOU MĂMĂ: ”AM UN TRATAMENT PRESCRIS DE MEDIC…”)

Anca Serea și Adi Sînă sunt de departe cei mai buni părinți pentru copii lor. Starea de sănătate a prezentatoarei TV nu este tocmai roz, iar rolul de mamă eroină se pare că a lasat-o fără puteri. Chiar și așa, Anca Serea nu spune nu unei noi sarcini:

”Întotdeauna am zis că-mi plac copiii, cred că e mai mult decât evident lucrul acesta. Îmi doresc să mai facem copii, dar acum cum o vrea Dumnezeu. Nu e nimic senzațional, am o anemie, o problemă de sănătate, dar sunt convinsă că totul se va rezolva. Am un tratament prescris de medic, este un tratament susținut. Deocamdată mă simt bine”, a declarat Anca Serea, pentru Click.ro.

Sursa foto: Arhiva CANCAN