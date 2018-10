Anca Serea și Adi Sînă, adevărul despre divorț: ”A fost un moment ciudat pentru că Anca a plecat de acasă…”

În ultima vreme au apărut numeroase zvonuri conform cărora Anca Serea și Adi Sînă ar fi în pragul divorțului. Toată lumea s-a gândit că problema divorțului ar fi una reală, mai ales în momentul în care Anca Serea a plecat singură în Israel, însă niciunul dintre ei nu a vorbit pe marginea acestui subiect. Cel puțin până acum!

Anca Serea și Adi Sînă au decis să dea cărțile pe față și să spună adevărul gol-goluț despre zvonurile care au apărut în presă. Totul a început în ziua botezului băiețelului Sandrei N, acolo unde bruneta a fost nașă, dar a lipsit de la eveniment. Au apărut rapid bârfe despre presupusa separare între cei doi soți (CITEȘTE ȘI: CE CAUTĂ LUMEA PE GOOGLE DESPRE ANCA SEREA? NICI VEDETEI NU-I VINE SĂ CREADĂ)

„A fost un moment ciudat pentru că Anca a plecat de acasă în ziua botezului să își facă părul și eu am plecat cu Noah la biserică. A rămas și fără baterie și i s-a făcut și rău. Stăteam în fața bisericii și încercam să o sun pe Anca. A fost ciudat.”, a spus Adi Sînă, la Răi Da’ Buni.

Anca Serea, deranjată de zvonuri

Anca Serea a fost extrem de deranjată în momentul în care a auzit despre zvonurile care se vehiculau în presă. Zvonuri conform cărora, ea și Adi Sînă ar fi ajuns în pragul divorțului. Însă, vedeta a mai fost deranjată și de faptul că nu a avut drept la replică. (VEZI ȘI: ANCA SEREA, LA SPITAL CU COPIII: ”ȚINEM PUMNII SĂ TREACĂ REPEDE ȘI FĂRĂ EMOȚII”)

„Am aflat destul de târziu despre această știre bombă din ziare. Nu m-a deranjat, Adi nici nu știa. M-a deranjat mai degrabă faptul că am considerat că am dreptul și eu la o opinie. Au speculat o chestie, dar nu m-a sunat nimeni să mă întrebe. Mi se întâmplă frecvent să nu am baterie la telefon, nu este o prioritate, atât timp cât știu că copiii mei sunt bine. Adi e mereu în siguranță pentru că eu sunt îngerul lui păzitor și sunt mereu alături de el. Eu am avut ceva probleme de sănătate, am niște episoade, din păcate, dar nu e nimic grav și mi s-a făcut rău în ziua botezului.” , a spus și Anca Serea, la Răi Da’ Buni.

Anca Serea trece prin multe nopți albe din grijă pentru copiii săi

Sunt foarte multe nopți în care fosta vedetă TV nu a putut să doarmă din cauza grijilor. Orice început de an școlar este emoționant, iar responsabilitățile – din punctul de vedere al mamei – sunt foarte mari. Mai ales atunci când dorești ca totul să meargă strună, iar copiilor să nu le lipsească nimic. (VEZI ȘI: CUM SE MENȚINE ANCA SEREA DUPĂ CINCI NAȘTERI: „AM 53 DE KILOGRAME ȘI SUNT FOARTE ATENTĂ LA ALIMENTAȚIE!”)

„Se deschid noi capitole în viața noastră”, a declarat Anca Serea pentru libertatea.ro. ”Sara e la liceu, clasa a V-a, Noah, clasa zero, Ava e la grădi, iar David la liceu, clasa a X-a. Mari emoții, așteptări, mă bucur pentru ei. Știm ce înseamnă educația și creșterea cum se cuvine a unui copil, dar a cinci copii… Asta înseamnă foarte mari eforturi. Copiii merg la școli private, poartă tricouri albe, fustițe sau pantaloni, au niște reguli mai stricte. Mami a fost după rechizite, iar uniformele le-am comandat”, a mai declarat Anca Serea.