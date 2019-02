Anca Sigartău, diagnostic crunt! Medicii i-au zis că mai are un an de trăit

Anca Sigartău este una dintre actrițele din România care te cucerește de la prima vedere cu zâmbetul și emoția pe care o transmite prin prezența ei. Din păcate, viața nu a fost blândă cu ea și, în urma unui control, medicii i-au dat un diagnostic crunt. Potrivit mărturiilor făcute chiar de vedetă, boala de care suferea îi oferea doar un an ca să mai trăiască. La sfârșitul lui 2018, Anca Sigartău a acceptat provocarea de a face echipă cu fiul ei, Teodor, în cadrul emisiunii-fenomen “Asia Express”.

Anca Sigartău, mărturii emoționante despre diagnosticul crunt

În vârstă de 51 de ani, Anca Sigartău a rămas în competiția “Asia Express – Drumul Elefantului” împreună cu băiatul ei după multe încercaro. Mai mult, ei au făcut față probelor dificile și au câstigat atât amuleta în valoare de 1.000 de euro, cât şi imunitatea, după ce au consumat o băutură care le întorcea stomacul pe dos celor prețioși. Puțini știu că în spatele zâmbetului pe care îl are mai mereu pe buze, actrița ascunde o dramă… una trăită în urmă cu mulți ani.

“După al doilea copil, am divorțat. Nimeni nu a știut că am divorțat în 1993. Lumea știe că am divorțat prin 2000. Al treilea copil, l-am făcut după divorț. Bine, lucrurile sunt mai complicate. Am trecut printr-o experiență medicală traumatizantă, în care am avut un diagnostic, o boală în care ți se dă un an de zile să trăiești. Și mi s-a spus că un an de zile trăiești cu acest diagnostic. Și cu tratamentul”, a declarat Anca Sigartău într-un interviu.

Totuși, în viața actriței s-a produs un miracol și ea a învins boala. “Eram în spital și la un moment dat știu că am vrut să ies din spital, pentru că mi-am dat seama că nu mai am foarte mult timp și vreau să fiu acasă, alături de copii. Cât mai am, măcar să fiu cu ei. Am ieșit din spital și pe 15 noiembrie, ziua de naștere a bunicii mele. Știam că începe Postul Crăciunului. Nu aveam nici o informație despre post, despre biserică, despre lucrurile de genul ăsta, dar știam, în interiorul meu, că vreau să încerc. Că trebuie să mă duc acasă să țin post.

Pe 15 noiembrie am ieșit din spital cu niște indici foarte mari, pe 20 decembrie, când m-am întors la control, m-au întrebat: «Unde este tumora?». Nu mai era. M-a întrebat doctorul ce am făcut, ce tratament. Și i-am spus: «Eu vă spun, dar nu o să credeți». Asta s-a întâmplat. Nu mai exista tumora. Indicii coborâseră foarte mult. Nu știam că Postul poate să aibă o asemenea putere. Din momentul acela am știu că voi trăi”, a mărturisit Anca Sigartău în cadrul emisiunii “Prietenii de la 11”, care rulează la Antena 1.

“A fost lecția cea mai importantă că trebuie să trăiești fiecare zi și să o duci, să mergi mai departe pentru că poate să îți spună cineva că tu mai ai de trăit 30-40 de ani, și, de fapt, să se întâmple în 3 secunde să pleci. Și atunci ce faci? E o joacă! Ne jucăm de-a timpul, de-a învârtitul stelelor”, a mai actrița în cadrul aceeași emisiuni.