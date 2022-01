Anca Țurcașiu, trup de zeiță la 51 de ani. Cum s-a fotografiat în Republica Dominicană

Anca Țurcașiu arată la 51 de ani mai ceva ca la 20! Artista a început anul cu o vacanță în Punta Cana, paradisul exotic din Marea Caraibilor, acolo unde alte vedete duc lupte grele la Survivor România.

Anca Țurcașiu pare că se distrează de minunte, aceasta împărtășească totul cu fanii săi de pe rețelele de socializare.

Cele mai noi imagini sunt, însă și cele mai surprinzătoare. Nu e prima dată când Anca Țurcașiu pozează sexy, însă de data aceasta parcă a fost mai dezinhibată ca niciodată și a flirtat mai mult cu camera video.

„După multe valuri luate direct în cap, am reușit să fac o ultimă ședință foto! Am râs cu lacrimi… Ce am trăit aici e o încărcare imensă de baterii! Merită să vizitați! Recomand din toate punctele de vedere!”, a scris Anca Țurcașiu, pe Instagram, iar postarea a adunat aproape mii de likeuri.

View this post on Instagram A post shared by Anca Turcasiu (@ancaturcasiu)

Anca Țurcașiu a trecut printr-un divorț în vara lui 2021, a suferit, a slăbit 8 kilograme, dar acum spune că e gata să se îndrăgostească din nou și să ia viața de la zero.