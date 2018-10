Bianca Drăgușanu și Anda Adam au iubit în trecut același bărbat – Victor Slav –, iar între ele nu s-a creat tocmai o legătură apropiată. Mai mult, declarațiile tranșante făcute de curând de fosta prezentatoare “Te vreau lângă mine” par să fi tulburat un pic apele. Astfel, la câteva ore după ce au devenit publice mărturisirile Biancăi Drăgușanu despre relația fostului ei soț cu Anda Adam, cântăreața a reacționat.

Anda Adam, prima reacție după ce Bianca Drăgușanu a spus că Victor Slav nu a luat-o de soție

Nu mai e un secret pentru nimeni că Anda Adam a avut o relație de lungă durată cu Victor Slav și păreau că vor îmbătrâni împreună, însă, soarta a avut alte planuri pentru amândoi. Și, dacă ei au o relație de prietenie acum, nu același lucru îl putem spune despre cea dintre fosta iubită și fosta soție. Astfel, la câteva ore după ce a fost difuzat interviul în care Bianca Drăgușanu a spus despre Anda Adam că nu a fost luată de soție de Victor Slav, artista a avut o reație în public. Ea a urcat pe o rețea de socializare cel mai nou episod de vlog, care se numește “Machiaj simplu și rapid”. Înregistrarea a fost însoțită și de un mesaj atractiv, însă, niciun cuvânt nu a avut legătură cu declarațiile acide ale Biancăi Drăgușanu, semn că fosta iubită a lui Victor Slav preferă să ignore, deocamdată, totul.

Citește și: Bianca Drăgușanu, a aflat veștile primite de la medici de mama ei, după ce a fost diagnosticată cu temutul cancer

“Ai vazut noul meu episod de #VLOG ❓- with INGLOT Romania

A venit toamna si m-am gandit ca ar fi o idee buna sa vin in ajutorul doamnelor si domnisoarelor cu un tutorial cool si in trend despre make-up 💄💋💅🏻

Click pe VIDEO si nu uita sa dai SUBSCRIBE pe canalul meu de #Youtube”, a scris pe pagina ei de Facebook, unde a distribuit filmarea postată pe canalul său oficial de YouTube.

Citește și: Bianca Drăgușanu și Anda Adam, colege în aceeași emisiune!?! Fosta soție a lui Victor Slav, în negocieri cu Antena 1

Anda Adam este căsătorită cu Sorin Andrei Nicolescu. Cei doi au împreună o fetiță: Evelin.

Citește și: Anda Adam și soțul ei negociază la sânge pentru un reality-show cunoscut! Cuplul vrea o sumă imensă pentru a se număra printre concurenții emisiunii