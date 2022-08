Andra Volos nu-l poate uita pe Bogdan Mocanu?! Gestul şatenei face cât 1000 de cuvinte

Andra Volos încă se mai gândeşte la Bogdan Mocanu?! Este întrebarea care stă pe buzele tuturor fanilor, după ce frumoasa şatenă a făcut un gest controversat în mediul online. Tânăra a publicat un filmuleţ care a devenit imediat viral, iar internauții nu mai ştiu ce să creadă. Iată cum a reacţionat fostul partener al fostei concurente de la Puterea Dragostei.

Andra Voloş şi Bogdan Mocanu au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă finalul nu a fost ca în basme. Despărţirea a fost una cu scântei, mai ales că cei doi s-au acuzat reciproc de lucruri destul de grave.

Acum însă, şatena a făcut un gest care i-a băgat în ceaţă pe fani. Mai exact, Andra s-a filmat cu un filtru care menționa inițială persoanei care o iubește în secret, iar apoi a urcat filmuleţul pe reţelele de socializare. Fanii au fost cei care au remarcat imediat că șatena se gândește la fostul ei iubit deoarece inițială care i-a apărut a fost litera B.

Cum a reacţionat Bogdan Mocanu

Fostul iubit al şatenei nu a fost deloc impresionat de situaţie. Mai mult, acesta a explicat în cadrul unui interviu faptul că nu a urmărit postările făcute de Andra Volos, însă o să caute filmuleţul respectiv să vadă despre ce este vorba.

Mai mult, Bogdan Mocanu a ţinut să sublinieze că vrea să blocheze tot ce are legătură cu fosta lui relaţie.

“Nu, nu am văzut! Astăzi nu am intrat pe tik-tok, am avut o zi plină! Nu știu dacă vin programate, nu cred că a făcut intenționat chestia asta. Poate să fie altcineva cu B, nu neapărat eu! Nu am văzut, o să mă uit. I se putea întâmpla oricui! Acum, ce să zic, dă bine când te filmezi și îți apare inițiala fostului.

Chiar sunt curios câte vizualizări a făcut tik-tok-ul acela. N-am urmărit, posibil să fie o joacă de-a ei, încerc să nu mă pierd în lucruri din astea! Am primit foarte multe tag-uri și foarte multe notificări, dar nu am avut timp să verific! O să mă uit și o să dau block.“, a declarat Bogdan Mocanu pentru Antena Stars.