Andreea Antonescu, cusută la gură. Imaginea postată de Halloween i-a șocat pe fani

Fanii Andreei Antonescu s-au împărțit în două tabere, după ce artista a făcut publică o poză cu machiajul special făcută cu ocazia Halloween-ului. Cântăreața, care a făcut parte din trupa “Andrè”, alături de Andreea Bălan, este foarte mândră de alegerea făcută.

Andreea Antonescu, cusută la gură pentru costumația de Halloween

Andreea Antonescu i-a făcut pe unii dintre internauți să le înghețe sângele în vene, după ce le-a dezvăluit cum s-a machiat anul acesta pentru Halloween. În fotografia postată pe rețelele de socializare, vedeta are un make-up înfricoșător, iar gura ei este cusută, ea dând impresia că este un monstru.

“Halloween 🤡👻 Cum v-ati costumat anul acesta?

#halloweencostume #halloween #halloweenmakeup”, a scris vedeta în dreptul imaginii apărută pe pagina ei de Facebook.

Andreea Antonescu nu e singura vedetă de la noi care și-a lăsat fanii mască! Și Oana Zăvoranu i-a surprins pe ai ei cu alegerea făcută de acest Halloween.

“Realitatea crudă!”, “Ce naiba e asta? …👿 !”, “Superb!”, “Nu îmi place deloc” sunt patru dintre comentariile lăsate de prietenii virtuali.

Soțul Andreei Antonescu, pentru prima dată la TV

Traian Spak a apărut prima dată pe micul ecran în urmă cu aproape jumătate de an și a oferit un interviu sincer despre viața de familie. El a subliniat că nimic din zvonurile apărute despre divorțul lui de Andreea Antonescu nu este adevărat.

“Suntem de şapte ani căsătoriţi şi de 14 ani într-o relaţie. La noi în familie răspunsul vine în unanimitate. siena nu şi-a dorit un frăţior sau o surioară. La mine în familie, după cum observaţi, nu sunt eu cea care decide, ce o vrea Dumnezeu”, a declarat Andreea Antonescu în cadrul unui interviu oferit în primăvara acestui an la Antena Stars.

“În afară de faptul că divorţăm… ceea ce ştim că e fals. (…). În 14 ani nu cred că am avut probleme, dacă are admiratori pot să stea la rând. Am stat 2 luni jumate despărţiţi recent, mi-a fost foarte greu, mi-era foarte dor de ea, trebuie să recunosc”, a mărturisit Traian Spak.

Andreea Antonescu are o fetiță cu Traian Spak

Andreea Antonescu s-a născut pe 7 septembrie 1982, în Galaţi. Ea formează un cuplu cu Traian Spak cu care are o fiică pe nume Sienna. Cântăreaţa făcea furori în urmă cu 17 ani, atunci când făcea parte din trupa “Andrè”, alături de Andreea Bălan.