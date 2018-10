Total neașteptat! Ce costum și-a ales Oana Zăvoranu pentru Halloween! Urare impresionantă pentru soțului ei, cu ocazia zilei de naștere

Azi, 31 octombrie, milioane de oameni din întreaga lume sărbătoresc Halloween-ul. Oana Zăvoranu se numără printre vedetele de la noi, care s-a pregătit corespunzător pentru sărbătoarea de origine celtică. Aceștia celebrau în ultima zi din luna brumărel Anul Nou și credeau că la această dată toate legile timpului și ale spațiului erau anulate, permitând astfel tuturor spiritelor să se întoarca printre cei vii. Fanii extravagantei vedete au fost surprinși de persoana în care aceasta a ales să se deghizeze.

Ce costum și-a ales Oana Zăvoranu pentru Halloween!

Dintre toți eroii zilei de Halloween, respectiv: fantome, zombie, vampiri, mumii, schelete, vârcolaci, demoni și vrăjitoare, Oana Zăvoranu a ales ultima categorie. Costumul ales de artistă nu i-a ajutat pe fanii ei să afle dacă ea este o vrăjitoare bună sau una rea. Iar imaginea i-a făcut pe mulți să își reamintească de războiul dus de vedetă cu vrăjitoarele.

Urare impresionantă din partea Oanei Zăvoranu pentru soțului ei, care împlinește azi 31 de ani

Tot în ziua în care este sărbătorit Halloween-ul, soțul Oanei Zăvoranu împlinește 31 de ani. Vedeta i-a făcut public o declarație de iubire și a dezvăluiri multe aspecte din interiorul relației pe care o are cu Alex Ashraf.

“La Mulți Ani, soțul meu iubit și scump, @alex.ashraf ???

Tu ești fericirea mea, tu ești liniștea și echilibrul meu, tu ești dragostea mea, tu ești cel care mă iubește necondiționat, ( cu toate toanele mele de divă?) și mă sprijină în tot ce vreau să fac în viață! ♥️

Datorită ție sunt o femeie fericită și împlinită și toată starea mea de bine psihică și sufletească, ți se datorează în totalitate și exclusivitate, ȚIE ?

Ție, bărbatul meu frumos, ție, sufletul meu pereche, ție, dragostea vieții mele ♥️

Împreună avem multe vise de atins și le vom realiză pe toate, pas cu pas… ASTA ÎȚI PROMIT !

Vom sărbători împreună toate zilele de acum înainte, care vor fi fericite, îmbelșugate și pline de veselie

Să îmi trăiești, bărbat frumos și loial, care nu poți, și nu vei putea fi înlocuit niciodată de nimeni și nimic și să dea Dumnezeu, că toată viață să ne iubim așa cum ne iubim acum ?

Love you My Love , with every breath and every beat of my heart ♥️♥️♥️

Your wifey, Oana ?

#oanazavoranu #lovemyman #inlovewithmyhusband #lovemyhusband #mylove #mybaby #family #love” este mesajul postat de Oana Zăvoranu pe rețelele de socializare.

Oana Zăvoranu s-a căsătorit în secret anul trecut

