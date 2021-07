Andreea Antonescu, doliu în suflet: “Din ziua în care ai primit aripi, noi nu am mai fost niciodată la fel”. Omagiul adus tatălui ei

Andreea Antonescu are doliu în suflet… S-au împlinit 10 ani de la moartea fulgerătoare a tatălui ei și a împărtășit pe social media câteva dintre gândurile copleșitoare pe care le-a avut. În una dintre cele două poze publicate, cântăreața apare alături de părintele pe care l-a pierdut și fratele ei, Răzvan Antonescu.

Andreea Antonescu, mesaj în memoria tatălui ei

Cu ochii în lacrimi și multă durere în suflet, Andreea Antonescu a ales două fotografii de colecție cu tatăl său, după cum puteți vedea în colajul de mai jos. Înainte să le încarce pe IG Story, artista a scris câte un mesaj pe ele – anul nașterii și al decesului lui Gheorghe Antonescu, respectiv: “Since the day you got wings, we have never been the same!”, care se traduce astfel: “Din ziua în care ai primit aripi, noi nu am mai fost niciodată la fel!”.

Desigur, celebra șatenă a selectat și o melodie extrem de emoționantă, iar versurile le puteți observa în imagini. Tatăl Andreei Antonescu a încetat din viață în urma unui stop cardio-respirator suferit pe 2 iulie 2001.

Andreea Antonescu și-a făcut un tatuaj care îi amintește de tatăl ei

De miercuri, 30 iunie 2021, artista are un tatuaj pe care și l-a făcut în memoria tatălui său. Ea a mers la un tattoo artist căruia i-a cerut să îi deseneze numărul 57 pe antebrațul drept.

“Numărul pe care mi l-am tatuat reprezintă anul de naștere al tatălui meu. S-a născut în 1957. Pentru el l-am făcut, din păcate, a murit, poimâine se împlinesc 20 de ani de atunci.

Numărul mai reprezintă și altceva, e un număr de care m-am lovit toată viața. Tot ce înseamnă 57 mi-a apărut în fața ochilor. Când m-am uitat la kilometraj, era 57, când m-am uitat la ceas, era 57, când m-am uitat la telefon, era 57… Și exemplele pot continua”, a mărturisit vedeta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Într-un interviu impresionant, Andreea Antonescu a povestit că vestea morții tatălui ei a primit-o cu câteva ore înainte să susțină proba la matematică în cadrul examenului de bacalaureat.

“Este pentru prima oară când îmi deschid sufletul așa. Nu am zis niciodată nimic, nu am povestit nimănui cu lux de amănunte ce s-a întâmplat atunci. Îți dai seama, aveam examenul la mate, la BAC, peste doar trei ore, iar eu aflasem că tata a murit. Tata, cel pentru care contau examenele de la mate și engleză. Nu pot să spun ce simțeam eu atunci, ce aveam în suflet. Oricum, eram devastată, nu mai înțelegeam ce e cu mine, unde sunt, ce am de făcut, cine sunt…

Am sunat-o pe Andreea (n.r.: Bălan, n.red.), chiar dacă noi aveam deja probleme. Era cinci dimineață… Mi-a răspuns și eu, urlând, i-am spus că tata a murit. Andreea mi-a zis că sunt nebună, că am visat ceva urât, că am laut-o razna de la stress. Am urlat iarăși că a murit tata… S-a făcut liniște și am auzit-o, ca prin vis, cum îi spunea lui Săndel că a murit domnul Antonescu. I-a luat domnul Bălan telefonul din mână și mi-a spus, clar, poruncitor, să mă îmbrac, să mă duc la BAC. Mi-a zis, și țin mine și acum, cuvânt cu cuvânt: «Nu ai ce să faci, nu ai de ce să te duci la Galați acum. Te duci după examen, nu ai ce să schimbi. Până la Galați faci trei ore. Du-te la examen».

Nici nu îmi amintesc cum m-am îmbrăcat, cum am ajuns la școală. Dar îmi amintesc că unul dintre profesori, nici nu mai știu care, că era totul confuz în mintea mea, m-a văzut și îămi spunea că nu am de ce să am emoții. I-am zis că a murit tata, a rămas mască, s-a dus la director… Eu am intrat în clasă, am primit subiectele, le-am rezolvat și nu știu cum am făcut-o, iar apoi, când am predat lucrarea, directorul mă aștepta la ușă. M-a scos prin spatele școlii, acolo unde mă aștepta Iustin să mă ducă la Galați. Presa aflase deja, erau toți la ușa principală, mă așteptau”, a declarat vedeta, relatează wowbiz.ro.

