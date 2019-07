Andreea Antonescu a dezvăluit pentru prima oară cum a aflat că a murit tatăl ei! ”Eram devastată, nu mai înțelegeam ce e cu mine”

Anunțul că trupa Andre se reunește după 20 de ani o aduce pe Andreea Antonescu în atenția publicului cu o experiență care a marcat-o pentru tot restul vieții. Și-anume telefonul care a anunțat-o că tatăl ei a murit chiar în timp ce susținea examenul de Bacalaureat.

În urmă cu aproape 20 de ani, imediat după absolvirea liceului, Andreea Antonescu a trăit o experiență care a marcat-o profund. Se întâmpla chiar în timpul examenului de Bacalureat, atunci când artista a primit un telefon care a anunțat-o că tată ei a murit.

”Este pentru prima oară când îmi deschid sufletul așa. Nu am zis niciodată nimic, nu am povestit nimănui cu lux de amănunte ce s-a întâmplat atunci. Îți dai seama, aveam examenul la mate, la Bac, peste doar trei ore, iar eu aflasem că tata a murit. Tata, cel pentru care contau examenele de la mate și engleză. Nu pot să spun ce simțeam eu atunci, ce aveam în suflet. Oricum, eram devastată, nu mai înțelegeam ce e cu mine, unde sunt, ce am de făcut, cine sunt… Am sunat-o pe Andreea (Bălan, n.red.), chiar dacă noi aveam deja probleme. Era cinci dimineață… Mi-a răspuns și eu, urlând, i-am spus că tata a murit. Andreea mi-a zis că sunt nebună, că am visat ceva urât, că am laut-o razna de la stress. Am urlat iarăși că a murit tata…. S-a făcut liniște și am auzit-o, ca prin vis, cum îi spunea lui Săndel că a murit domnul Antonescu. I-a luat domnuil Bălan telefonulo din mână și mi-a spus, clar, poruncitor, să mă îmbrac, să mă duc la Bac. Mi-a zis, și țin mine și acum, cuvânt cu cuvânt: ”Nu ai ce să faci, nu ai de ce să te duci la Galați acum. Te duci după examen, nu ai ce să schimbi. Până la Galați faci trei ore. Du-te la examen”. Nici nu îmi amintesc cum m-am îmbrăcat, cum am ajuns la școală. Dar îmi amintesc că unul dintre profesori, nici nu mai știu care, că era totul confuz în mintea mea, m-a văzut și îămi spunea că nu am de ce să am emoții. I-am zis că a murit tata, a rămas mască, s-a dus la director… Eu am intrat în clasă, am primit subiectele, le-am rezolvat și nu știu cum am făcut-o, iar apoi, când am predat lucrarea, directorul mă aștepta la ușă. M-a scos prin spatele școlii, acolo unde mă aștepta Iustin să mă ducă la Galați. Presa aflase deja, erau toți la ușa principală, mă așteptau”, a declarat artista pentru wowbiz.ro.

Andreea Antonescu a recunoscut că atunci se afla la începutul carierei în muzică, și că tocmai fugise de-acasă, tocmai pentru a-i arăta tatălui ei că se poate descurca de una singură.

Trupa Andre se reunește

Andreea Antonescu și Andreea Bălan au refăcut trupa Andre după 20 de ani de la înființarea acesteia și pe 9 iulie lansează o nouă melodie. Piesa trupei Andre se numește „Reset la inimă”.

Trupa Andre s-a înființat în 1999, când a lansat single-ul „Liberă la mare” și odată cu el, a creat o explozie în muzică, modă, dar și în atitudinea unei întregi generații – generația Andre.