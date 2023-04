Andreea Antonescu n-a petrecut singură Paștele. Și-a făcut curaj și a publicat imaginile

Andreea Antonescu nu le-a putut avea alături, de Paște, pe mama și fiica sa, Sienna, ambele fiind plecate în America. Însă, cântăreața nu a petrecut Sărbătorile Pascale de una singură. Iată cine i-a stat alături artistei.

Andreea Antonescu nu a petrecut Paștele cu inima împacată, asta pentru că unele dintre cele mai importante ființe din viața ei, fiica cea mare, Sienna și mama artistei, nu i-au putut fi alături, asta pentru că cele două se află în Statele Unite ale Americii, iar Andreea a rămas în România.

Cu cine a petrecut Andreea Antonescu Paștele

Chiar dacă o mare parte din familia cântăreței locuiește peste Ocean, Andreea Antonescu nu a petrecut singură Paștele. Din postările de pe rețelele de socializare, jumătatea șatenă a trupei Andre a petrecut Sărbătorile Pascale alături de fratele său, Răzvan Antonescu, cel cu care are o relație pe cât se poate de apropiată și de specială, dar și de alte câteva persoane apropiate. Mai mult decât atât, Andreea Antonescu a petrecut primul Paște alături de mezina sa, Victoria, iar cu această ocazie, vedeta a postat mai multe fotografii pe rețelele de socializare.

„Paștele este despre liniște, lumină, fericire, oameni dragi! De când mă știu am iubit sărbătorile și am considerat că cel mai frumos mod de a le petrece a fost în familie! Anul acesta mama, @sienna_spak și Cago sunt departe de mine, dar în permanență în sufletul meu, iar eu am rămas în România cu Venice Victoria mea iubită, alături de @_razvanantonescu_.

Las aici câteva pozuțe de la primul Paște din viața bebelinei mele iubite făcute pentru a rămâne amintiri neprețuite, iar pe story puteți vedea cum petrece și Sienna sărbătorile în State.

Paște Fericit, luminat și liniștit!🐰🌺”, a scris Andreea Antonescu, pe contul său de Instagram.

