Andreea Antonescu și Cătălin Moroșanu au luat masa împreună după competiția din Dominicană: „Am emoții”

Cea mai tare experiență pentru amândoi! Cel puțin asta spun cei doi Faimoși, Andreea Antonescu și Cătălin Moroșanu, după participarea la ”Survivor România”, de la Kanal D, emisiunea filmată în Republica Dominicană.

Andreea și Cătălin au rămas, însă, buni prieteni, după ce au părăsit competiția, iar de curând chiar au luat masa împreună. „Am niște emoții super mari, pentru că mă duc să mă revăd cu cineva cu care am petrecut o importantă perioadă”, spunea Andreea, înainte să se întâlnească cu luptătorul. Dar după ce a dat ochii cu Moroșanu, totul a decurs firesc. Au luat masa împreună și au stat la povești.

Survivor România, perioada întâlnirilor! Cosmin Stanciu și Ana Porgras, masa împreună

Se pare că a fost perioada întâlnirilor ”Survivor”! Cosmin Stanciu și Ana Porgras, eliminați din competiția filmată în Republica Dominicană, s-au revăzut și ei. Cei doi au luat masa împreună cu apropiații lor. „Ia uitați cu cine m-am întâlnit eu. Cu Ana campioana. Ne-am întâlnit aici să punem țara la cale și să-l susținem pe Zannidache. E fratele nostru și este clar cel mai bun din competiția Survivor”, a spus Cosmin Stanciu, pe contul lui de Instagram.

Cosmin Stanciu avea să plece din Republica Dominicană, după ce medicii nu i-au dat avizul. El se confruntă cu o problemă la unul dintre plămâni. Ce i-a transmis Cosmin lui Zanni înainte de a pleca din competiția Survivor România? „Zannidache, mi-a făcut șederea aici mai ușoară. Dacă el ieșea mai repede din competiție, pentru mine nu ar fi fost Survivor așa ușor. E omul cu care am vorbit despre orice, e omul cu care am împărțit orice, am avut grijă unul de celălalt. A învățat să mă cunoască fără să spună prea multe. Când mă vedea că sunt gândit la oamenii de acasă nu încerca să mă streseze. Mă întreba dacă sunt bine și știa exact despre ce e vorba. Este omul care de fiecare data când nu era sigur de ce a spus și mă întreba dacă a fost bine ce a spus.

Am fost unul în mintea celuilalt de la început. Gândim la fel, faptul că ne exprimăm diferit, dar eu îl văd pe Zanni ce o să fie în viitor. Știu ce își dorește să facă și știu că are cel mai mare suflet din show-ul ăsta. Cred că știu totul despre el. Zanni este fratele meu, un prieten adevărat. E fratele meu mai mic și îl iubesc pentru cum este”, a spus Cosmin Stanciu.