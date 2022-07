Andreea Bălan, înlocuită la Te cunosc de undeva! Cine va fi, de fapt, al patrulea jurat

Marea finală a emisiunii ”Te cunosc de undeva” se apropie cu paşi repezi. Sâmbătă de la ora 20.00, telespectatorii îşi vor vedea pentru ultima dată preferaţii în faţa micilor ecrane. Tot atunci, aceştia vor afla şi cine va câştiga sezonul cu numărul 17 al show-ului. Ultima ediţie mai vine cu o surpriză pentru fani.

După ce Andreea Bălan a anunțat în cadrul semifinalei că este ultima ei jurizare din acest sezon deoarece artista a plecat pe Drumul Aurului în competiția America Express, un nou jurat special va fi prezent în emisiune.

Se pare că, Mihai Petre a primit cu mare bucurie propunerea de a li se alătura în marea finală Ozanei Barabancea, lui Cristi Iacob și lui Aurelian Temișan.

„Am emoții deoarece plec, asta va fi ultima mea jurizare din acest sezon. Am acceptat cu greu, dar voi pleca în competiția America Express alături de Andreea Antonescu. Cu nostalgie și dragoste am jurizat aceste momente per ansamblu, pentru tot sezonul, pentru că nu voi mai avea această ocazie în ultima ediție. A fost un sezon emoționant și special, datorită concurenților, care au fost foarte muncitori, charismatici, talentați și ambițioși. Sezonul 17 «Te cunosc de undeva!» a fost un sezon cu adevărat memorabil“, declara emoționată Andreea Bălan la acel moment.

Andreea Bălan, înlocuită de Mihai Petre la Te cunosc de undeva

Locul de masa juriului nu va rămâne liber. Mihai Petre a acceptat provocarea de a juriza marea finală a sezonului 17 Te cunosc de undeva. Deşi nu este pentru prima dată în această postură, vedeta a recunoscut că are emoţii.

„Am mari emoții, pentru că am o sarcină importantă”, a declarat Mihai Petre.

Andreea Bălan și Andreea Antonescu au plecat la „America Express”

Jumătatea trupei „Andre” a plecat, alături de Andreea Antonescu (39 de ani), peste hotare, la „America Express”, show-ul care va fi difuzat în toamna acestui an la Antena 1. Chiar înainte de începerea filmărilor, pe rețelele de socializare spunea: ”Plec în lume. În lumea mare plec, la mare depărtare, peste Ocean, în Guatemala, Columbia, Mexic. M-am gândit să fac o vizită cu un dolar pe zi și un rucsac în spate. Încerc să fiu (n.r. a fost întrebată dacă este pregătită). Cu anxietatea atât”.