Andreea Bălan și-a sărbătorit ziua de naștere. Cum s-a fotografiat artista alături de iubitul ei, Tiberiu Argint

Andreea Bălan, una dintre cele mai cunoscute artiste din România, a împlinit, miercuri, 23 iunie, vârsta de 37 de ani. Cântăreața a petrecut alături de iubitul ei, Tiberiu Argint, care a și postat câteva fotografii pe o rețea socială, însoțite de un mesaj emoționant.

De aproximativ un an, Andreea Bălan trăiește o poveste de dragoste cu Tiberiu Argint, nimeni altul decât fratele prezentatoarei TVR Sonia Argint. Tânărul este manager de vânzări la “Bang&Olufsen”, o companie daneză de lux care proiectează și produce aparate audio, televizoare și telefoane.

Miercuri a fost mare sărbătoare în cuplu pentru că Andreea Bălan și-a sărbătorit ziua de naștere. Totul a fost perfect, iar cântăreața a fost răsfățată de partener așa cum și-a dorit. De altfel, Tiberiu Argint a și urcat două fotografii pe Instagram, în care apare alături de iubita lui.

Într-una, cei doi se plimbă într-un cadru romantic, ținându-se de mână, iar în cealaltă Andreea și Tiberiu apar unul lângă celălalt, cu zâmbetul pe buze. Pe imagine, tânărul a scris și un mesaj emoționant care, cu siguranță, a făcut-o pe artistă să se simtă specială.

“La mulți ani, iubita mea!”, a fost mesajul scris de Tiberiu Argint. A fost, practic, pentru prima dată de când au început relația când cei doi apar împreună pe rețele sociale, într-o fotografie.

Andreea Bălan s-a despărțit de George Burcea

În prezent, Andreea Bălan pare mai fericită ca oricând, iar Tiberiu Argint are principalul merit că artista simte din nou că trăiește, deși separarea de George Burcea nu a fost deloc una ușoară. Cei doi s-au despărțit în urmă cu mai bine de un an. De altfel, artista a și depus actele de divorț și ar vrea custodia exclusivă a celor două fetițe pe care le are împreună cu actorul.

“Da, înainte să depun actele, l-am mai întrebat o dată dacă este sigur că asta vrea și apoi, pe 1 aprilie, le-am depus, deoarece nu a vrut să se schimbe și nu a fost dispus la reconciliere. Nici nu am vrut să stau agățată și să nu depun actele, mai ales fiind vorba și despre anumite fapte despre care s-a aflat public”, a mărturisit, anul trecut, Andreea Bălan.