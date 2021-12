Andreea Bănică, de urgență la spital! De ce a ajuns vedeta pe mâna medicilor: ”O durea foarte tare”

Andreea Bănică a ajuns de urgență la spital în cursul zilei de marți. Vedeta nu a vrut să facă nicio declarație, însă soțul ei a vorbit despre starea ei de sănătate.

Andreea Bănică și-a îngrijorat fanii după ce a publicat o imagine de pe patul de spital, în timp ce i se administra o perfuzie. Cântăreața acuza dureri foarte mari de gât, acesta fiind și motivul pentru care a ales să meargă la Urgențe.

Medicii i-au făcut toate investigațiile și i-au prescris un tratament. Andreea Bănică nu a rămas internată în spital, ci s-a întors în sânul familiei sale. De asemenea, în urmă cu câteva luni, artista s-a confruntat cu o oboseală cronică și a fost nevoită să-și anuleze concertele și să urmeze un tratament de specialitate. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA BĂNICĂ, CLIPE DE COȘMAR PE AEROPORTUL DIN EGIPT: ”NE CĂLCAM ÎN PICIOARE, ERAM TERMINAȚI”)

”A mers la Camera de Gardă pentru niște investigații. Andreea spunea că o durea foarte tare gâtul în partea stângă, de aceea a mers acolo. Nu cred că poate fi vorba de COVID, este vaccinată cu trei doze, are și anticorpi. Când voi afla mai multe, că sunt și cu ea pe fir, vă voi spune exact ce este”, a spus Lucian Mitrea pentru Fanatik.

În ce au investit cei doi în pandemie

Artiștii au fost afectatați din cauza pandemiei de coronavirus, așa că Andreea Bănică s-a reorientat rapid. Împreună cu soțul ei, vedeta a investit în imobiliare. Cei doi dețin un complex rezidențial în Cernica, iar blocurile se înalță încet-încet.

Lucian Mitrea este cel care se asigură de bunul mers al lucrurilor. Dis-de-dimineață, soțul Andreei Bănică își bea cafeaua și merge pe șantier. În momentul de față, acesta își concentrează toată atenția asupra domeniului imobiliar, în care a tot investit de nouă ani. (VEZI ȘI: CUM A AFECTAT-O PANDEMIA PE ANDREEA BĂNICĂ! CÂNTĂREAȚA ARE URMĂTORUL CONCERT ABIA ÎN VARA ANULUI VIITOR. „EU AM SUFERIT ENORM”)

”Am început totul prin anul 2012, am cumpărat un teren, ca să ne facem o vilă, apoi lângă teren s-a ridicat un bloc și nu am mai făcut casa. Cel care făcea asta era prietenul meu, mi-a dat proiectul și am construit și eu un bloc pe terenul unde trebuia să îmi fac casa și de aici am început să investesc în alte terenuri, în alte construcții. Acum îmi merge foarte bine, chiar și în perioada aceasta. Întotdeauna a mers bine, indiferent că a fost criză financiară. E o afacere profitabilă.

Am și șase blocuri ridicate toate sunt în Pantelimon, în afara Bucureștiului. Nu am ținut socoteala exact, la investiție. Sunt câteva milioane de euro. Ca să faci un bloc, nu poți să-l ridici doar cu 200.000 de euro. Cât privește secretele acestei meserii le-am învățat singur, însă m-am mai sfătuit cu câțiva prieteni prin București care construiesc. Acum însă îmi fac singur afacerea”, a declarat Lucian Mitrea pentru impact.ro.