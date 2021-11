Cum a afectat-o pandemia pe Andreea Bănică! Cântăreața are următorul concert abia în vara anului viitor. „Eu am suferit enorm”

Pandemia i-a afectat destul de rău pe artiști, care de o lungă perioadă nu mai au activitate. Majoritatea concertelor și evenimentelor au fost anulate, iar artiștii au trebuit să se descurce cum pot. Prin aceste lucruri a trecut și Andreea Bănică și recunoaște că nu este tocmai ușor.

Andreea Bănică a mărturisit că pandemia a afectat-o destul de mult. Vedeta nu a mai avut concerte de ceva timp, iar următorul programat este abia în vara anului viitor. Artista a trecut prin momente dificile și recunoaște că i-a fost greu să stea atât de mult timp departe de scenă.

Însă, chiar dacă evenimentele au fost anulate, Andreea Bănică nu o duce rău din punct de vedere financiar. Aceasta este implicată în mai multe campanii online, care îi aduc un venit frumușel.

„Tocmai m-a anunțat Lucian că am un concert la anul în iunie. Le luăm pentru anul viitor. A fost un an foarte prost pentru toți, dar mergem înainte. Unii s-au reorientat, eu am grijă de familia mea. Sunt foarte bine în online, muncesc foarte mult, am o comunitate care trebuie susținută. Ca influencer da, îmi merge foarte bine.

Concerte nu a avut mai nimeni, decât foarte rar. Nu am auzit pe nimeni să aibă programat ceva de Revelion. Stăm toți și suportăm ce se întâmplă în această perioadă. Eu am suferit enorm din cauza faptului că am fost obișnuită o viață să fac asta, e munca, meseria mea. E foarte greu să nu urci pe scenă, să faci alte lucruri. Ultimul concert l-am avut prin vară, și primul la fel, atunci când s-a dat drumul au fost câteva. Dar doar atât”, a declarat Andreea Bănică pentru Impact.

Cum a afectat-o pandemia pe Andreea Bănică?

Având în vedere că în această perioadă, Andreea Bănică nu a avut prea multă activitate din punct de vedere profesional, artista s-a concentrat pe familie și a petrecut tot timpul liber cu cei doi copii ai săi.

În ceea ce privește virusul care a făcut ravagii, nici un membru al familiei artistei nu s-a confruntat cu el. Toți s-au protejat foarte bine și au reușit să nu se infecteze.

„Ne-am vaccinat toți, inclusiv Sofia. Suntem foarte cuminți și ascultători, niciunul nu a avut Covid. Ne-a ținut departe pentru că ne-am protejat. Sofia e înnebunită, avea mâinile praf de la prea mult dezinfectant. Această perioadă, cu siguranță, o să-i marcheze toată viața”, a mai spus Andreea Bănică.

