Andreea Bănică, „exasperată” când a văzut lista copiilor pentru Crăciun! Reacția lui Lucian Mitrea a fost colosală: ”La vară scoatem pârleala!”

Andreea Bănică și Sofia, fiica de 14 ani, au livrat surpriza sfârșitului de an pentru publicul de acasă. Cele două au oferit un interviu de senzație, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Detalii de maximum interes au reieșit din declarațiile protagonistelor noastre. Lista cadourilor de Crăciun a fost dezvăluită de către Sofia, însă mama a avut grijă să corijeze lucrurile. Într-o notă serioasă, artista a explicat că atât Noah, cât și fata cea mare trebuie să obțină prin muncă tot ceea ce își doresc.

Și pentru că sărbătorile îi aduc împreună pe toți cei dragi, din familia Andreei Bănică și a lui Lucian Mitrea face acum parte și iubitul Sofiei, despre care solista are doar cuvinte de laudă. Cum se înțeleg aceștia cu noul „membru”, aflați direct de la Andreea Bănică!

Andreea Bănică, uluită de cerințele copiilor pentru Moș Crăciun: „N-aveau pretențiile astea. S-au lovit la cap!”

CANCAN.RO: Sofia, ai primit deja cadoul de Crăciun sau îl aștepți?

Sofia: Nu încă, dar mi-am făcut lista de Crăciun cu frate-miu. Am cerut niște adidași pe care îi voiam de mult.

CANCAN.RO: Cei de la Off-White, cu etichete?

Sofia: Da! Și am mai cerut și un parfum, pentru că l-am mirosit în urmă cu câteva zile, mi s-a părut incredibil. Și tati când a văzut ce vreau de Crăciun era șocat, dar după a văzut ce vrea frate-miu și a zis că e OK. Vrea niște mașini, are niște pretenții la jucării și vrea niște markere de 600-800 de lei.

Andreea Bănică: N-aveau pretențiile astea, s-a întâmplat ceva după pandemie. S-au lovit la cap. Nu știu cum o să ajungă Moșul în toate locurile pentru toate cadourile.

CANCAN.RO: Au existat momente de posesivitate între tine și Noah?

Sofia: Clar. Avem niște momente în care amândoi suntem geloși unul pe altul, mai mult pentru atenție. Dacă el primește mai multă atenție decât mine de la părinți, mă supăr. Și invers. Mama e destul de echilibrată.

Andreea Bănică: Dar tatăl este cu Noah. El l-a născut, el l-a purtat în pântec, eu nu exist.

Principiul după care Lucian Mitrea și soția i-au crescut pe cei mici, enunțat de Andreea Bănică: „La muncă, nu la întins mâna!”

CANCAN.RO: Cel mai probabil Noah va vrea la anul PlayStation 5…

Andreea Bănică: Cam trebuie să muncească pentru ele, să facă diverse lucruri.

CANCAN.RO: Le dai diverse task-uri?

Andreea Bănică: Trebuie.

Sofia: Pe mine în vară m-a pus să muncesc, mi-a zis «uite, mamă, să vezi și tu cum se câștigă banii». Într-adevăr, a fost greuț, dar am învățat o chestie și acum nu mai am atâtea pretenții. Dar n-am cerut multe de Crăciun, adidași și parfum. Frate-miu are o listă mai mare.

Andreea Bănică: E de-ajuns să ai un lucru care să fie cam scump.

CANCAN.RO: Adidașii sunt 2200 plus 800 parfumul, ar fi cam 3000 de lei.

Andreea Bănică: Nu-i nimic, la vară scoatem pârleala. La muncă, nu la întins mâna! Noi nu am fost răsfățați, nici eu nu trebuie să fie. Trebuie să trăiască în realitate.

Sofia s-a îndrăgostit și l-a prezentat pe iubit părinților: „Tata se panicase, nu știa ce să facă, se urca pe pereți!”

CANCAN.RO: Acum are 14 Sofia, când va apărea un băiat în viața ei, cum vor reacționa părinții?

Sofia: Deja s-a întâmplat această situație. Când a venit la mine de ziua mea, tata se panicase, nu știa ce să facă, se urca pe pereți. Era atât de panicat, patrula prin casă, m-am șocat, i-am zis să stea calm.

Andreea Bănică: Noi am vrut să-l cunoaștem, am vrut să știm cine este și să știm cu cine se plimbă Sofia. Și noi ne-am cunoscut tot pe la vârsta asta și am rămas împreună. Am fost foarte mulțumită și de el și de ei. Sunt niște copii cuminți, la locul lor, el are mai mare grijă de ea, o împinge de la spate, e gelos, îmi place de ei maxim. Eu am încercat să-l țin pe Lucian cu picioarele pe pământ, să stea liniștit. Atât timp cât știm de ei și știm unde sunt, ce fac, cu cine, este cel mai important lucru. Copiii trebuie să fie în siguranță. Deja îi știm părinții, deja vorbim noi mamele.

Sofia: Acum îl cheamă tata acasă, nu eu. El este cel care îmi zice «invită-l la noi, cheamă-l la noi, hai să stăm cu el».

Andreea Bănică: Este normal, că noi am trecut prin asta la vârsta lor. Suntem foarte normali, gândim în normalitate, doar nu o să ne certăm copilul că a cunoscut un băiat de care îi place. Este superb, ne aducem aminte de cum eram noi, să ne pupăm, ne ascundeam de profesori. Eu nu vreau să se ascundă.

