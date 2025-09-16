Andreea Bănică, schimbare surprinzătoare de look! Și-a dat un mare refresh

Andreea Bănică a simțit că e momentul pentru un suflu nou și s-a lăsat pe mâna specialiștilor în frumusețe. Artista a ales să își facă o transformare spectaculoasă, iar rezultatul i-a lăsat pe fani cu gura căscată. Mai mult, și ea este foarte mulțumită de rezultat. Vezi mai jos cum arată acum!

Andreea Bănică s-a transformat total! Deși era recunoscută pentru imaginea ei fresh și plină de energie, de data aceasta a decis să își surprindă urmăritorii cu o schimbare îndrăzneață. Fără ezitare, cântăreața a mers direct la salon și a ieșit de acolo complet reinventată.

Andreea Bănică, transformare totală

Artista a împărtășit cu fanii procesul întregii schimbări printr-un videoclip, explicând că tehnica folosită cere multă răbdare și pricepere, așa că le-a recomandat internauților să nu încerce singuri acasă. Rezultatul final o avantajează enorm, dându-i un aer fresh și întinerit. Sătulă de blond, vedeta s-a decis să își schimbe culoarea părului, așa că a apelat la cunoscuta tehnică balayage și este foarte mulțumită de rezultat.

Nu este pentru prima dată când Andreea vorbește despre cât de importantă este imaginea pentru ea. În urmă cu doi ani, vedeta mărturisea că această grijă pentru felul în care arată i-a fost insuflată de tatăl ei, încă din copilărie.

„Absolut. Am foarte multă grijă de imaginea mea și pun preț pe ea, am pus preț de mică. Tatăl meu mi-a insuflat treaba asta, să arăt bine, să fiu frumoasă, să mă întrețin, să fac sport. Și fac cât se poate.”, declara vedeta pentru CANCAN.RO.

Vedeta a spus adevărul despre operațiile estetice

De-a lungul timpului, artista a fost acuzată că ar avea mai multe operații estetice, însă aceasta a negat aceste lucruri și a susținut că este tare mândră că nu a apelat vreodată la ele.

„Deja asta sună a răutate! Oricând vreți, sunt dispusă să mă vadă orice doctor estetician să vă spună ceea ce nu vreți să auziți. Probabil că într-o lume plină de femei operate (bravo lor) e greu să se mai găsească câte una neoperată. Când voi intra și eu în rândul celor operate ce o să mai spuneți? Nu am operații și sunt tare mândră (…)”, a dezvăluit Andreea Bănică, în urmă cu ceva timp.

CITEȘTE ȘI:

Andreea Bănică, despre cea mai grea perioadă din viața ei, alături de Lucian Mitrea. A răzbit, dar a fost un chin: “Prea sensibil subiectul, eram în depresie!”

Cu ce se ocupă fiica Andreei Bănică la doar 16 ani. Artista este tare mândră de Sofia: “Este foarte responsabilă”