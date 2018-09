Andreea Berecleanu și-a trimis fiica să studieze în Marea Britanie. ”Altfel de lumi, altfel de oameni”!

Andreea Berecleanu și-a trimis fiica să studieze în străinătate. Prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Antena 1 are o fiica Eva, adolescentă. Andreea își dorește foarte mult ca fiica ei să beneficieze de o educație cât mai bună, într-un mediu motivant, așa că a luat decizia fermă de a o scoate din învățământul de stat. Astfel, fiica Andreei Berecleanu va studia în Marea Britanie, în sistemul privat.

Andreea Berecleanu a fost invitată la Antena Stars, la emisiunea Agenția VIP. Ea a explicat, cu această ocazie, de ce a luat decizia ca fiica ei să părăsească sistemul de învățământ de stat și să plece pentru a studia în Marea Britanie. Copiii sunt prioritari în viața Andreei, iar decizia a fost una rapidă.

Citește și ”Dorian Popa, primele imagini în rolul de co-prezentator în emisiunea lui Capatos! A venit în scaun cu rotile”

”Am luat o decizie rapidă. Am hotărât împreună, de comun acord, în clasa a șasea am mutat-o pe Eva din sistemul de stat în sistemul privat. În ultimii doi ani de liceu am hotărât că ar fi mai bine ca ea să fie îndrumată de profesori din Marea Britanie”.

Eva urmează să abordeze învățământul superior tot în Marea Britanie, acolo unde – după terminarea liceului – se va înscrie la universitate. Are 17 ani și vorbește foarte bine engleza, a spus Andreea Berecleanu pentru spynews.

”Este responsabilă, este matură. Sper ca Londra să o ajute să descopere alte lumi, altfel de oameni”, a conchis vedeta de televiziune.

Citește și ”Un deținut celebru a denunțat pe bandă rulantă procurori din Parchetul General & DIICOT: ”M-au folosit și apoi s-au spălat pe mâini!”