Andreea Bostănică, prinsă cu “cioara vopsită”. Şi-a editat pozele până a “ondulat” scara

Andreea Bostănică este una dintre cele mai urmărite românce pe platformele de socializare. Tânăra în vârstă de 19 ani este îndelung apreciată pe internet, iar pentru multe domnișoare a devenit un „punct de reper”. De data aceasta, tânăra se află în atenție pentru imaginile pe care le-a postat în mediul online. Șatena s-a fotografiat cu câteva buchete de flori, însă un detaliu i-ar fi „scăpat”: și-ar fi editat pozele până când a „ondulat” scara.

Andreea Bostănică este urmărită de peste 3.3 milioane de persoane pe Instagram și de peste 5.8 milioane de utilizatori pe platforma Tik Tok. În ultimele luni, tânăra de 19 ani a stârnit o întreagă controversă pe internet, după ce s-a fotografiat cu mai multe flori și cadouri. Câțiva au presupus că s-ar afla într-o relație cu un bărbat de origine arabă, având în vedere că s-a filmat și fotografiat în Dubai, care o răsfață la tot pasul. Alții au preferat să o ironizeze sau să se amuze de reacțiile care apar la postările sale.

De data aceasta, mai mulți internauți au luat în „vizor” ultimele fotografii postate de tânăra de 19 ani. Românca s-a fotografiat cu câteva buchete de flori, în timp ce stătea pe trepte, în casă. Totuși, detaliul care a atras cel mai mult atenția este legat de trepte, care par a fi „ondulate”. Mai mulți utilizatori susțin că imaginile ar fi editate, motiv pentru care se văd treptele în acel mod.

Andreea Bostănică, criticată pentru imaginile pe care le-a postat pe internet

Andreea Bostănică a primit o serie de comentarii în mediul online care fac referire la imaginile care ar fi fost editate. Câțiva internauți s-au arătat amuzați de acest aspect, așa că au comentat:

„Era beat tâmplarul care a făcut treptele alea puțin ondulate 🤷🏻‍”, „Parcă o vezi că scrie „este model de scară ondulată, dar voi sunteți săraci” 🤣🤣🤣🤣”, „Așa sunt scările, ce aveți voi ? 😂”, „Lăsați fata în pace, atâta poate și ea”, „Zici că e o gonflabilă”, sunt o parte din comentarii.

Andreea Bostănică are vârsta de 19 ani și este supranumită „Regina TikTok-ului”. Are o comunitate uriașă pe platformele de socializare și își ține la curent urmăritorii cu toate activitățile pe care le face. Postează des pe platformele Tik Tok și Instagram, arătându-le urmăritorilor săi stilul de viață pe care îl are. În ultimele luni, românca de 19 ani a intrat în atenția publică după ce utilizatorii au observat că postează cadourile scumpe pe care le-ar primi. S-a vehiculat că s-ar afla într-o relație cu un bărbat din Dubai.

Sursă foto: Instagram, captură video