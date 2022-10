Andreea Esca a răbufnit în mediul online! Ce a deranjat-o pe celebra prezentatoare: „Hai să ne respectăm unii pe alții”

Andreea Esca nu obişnuieşte să reacţioneze în mediul online, însă de această dată nu s-a mai putut abţine şi a răbufnit. Vedeta de la ProTV a fost deranjată de sloganul unei cunoscute edituri care sugerează că oamenii care se uită la televizor nu ar fi deștepți.

Andreea Esca este o persoană diplomată, însă în momentul în care a văzut reclama site-ului de cărţi, a decis să transmită un mesaj în mediul online.

„Cărțile sunt televizorul oamenilor deștepți”, era sloganul site-ului respectiv, care în același timp promova și cărțile scrise de câteva vedete TV extrem de cunoscute.

Vedeta de la ProTV a considerat total nepotrivită reclama respectivului site, mai ales că reprezentanţii acesteia au ales să se promoveze cu ajutorul cărţilor scrie de actuali sau foşti prezentatori de televiziune.

„Dilema mea s-a adâncit când am văzut că sub sloganul «Cărțile sunt televizorul oamenilor deștepți», site-ul publică cu mândrie cărțile unor vedete TV extrem de apreciate la noi în țară. Deci e ok totuși televizorul și pentru oamenii deștepți?! Hai să ne respectăm unii pe alții atunci, indiferent de alegerile unei seri. Eu mă uit cu plăcere la Vocea României, dar și citesc cu aceeași plăcere cartea Ralucăi Anton”, a scris Andreea Esca pe Instagram.

Care este cel mai dificil moment din cariera Andreei Esca

De 30 de ani, vedeta știrilor Pro TV ne întâmpină pe micile ecrane cu același zâmbet și aceeași energie pozitivă. Andreea Esca recunoaşte că a muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi, iar drumul spre succes a fost plin de obstacole.

Celebra prezentatoare a vorbit despre un moment din cariera sa care a afectat-o destul de tare la acel moment: „M-a durut foarte tare. Era ceva privat, era un moment din afara jurnalului și m-am simțit ca și cum m-a filmat cineva la mine în dormitor. Mi s-a părut o trădare din partea unor colegi de breaslă și n-am înțeles-o niciodată. N-am cum să înțeleg, pentru că eu n-aș face niciodată așa ceva. Dar nu înseamnă că toată ziua mă gândesc la asta. Unii oameni sunt așa…”, a spus vedeta.