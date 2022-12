Andreea Esca, în culmea fericirii. Cu ce cadou neașteptat a surprins-o moșul pe știrista de la Pro Tv

Andreea Esca nu s-a numărat astăzi printre vedetele care și-au sărbătorit ziua onomastică, însă Moș Nicolae n-a uitat să treacă și pe la ea. Se pare că știrista a avut parte de un cadou la care nu se aștepta. Fericită nevoie mare, știrista le-a împărtășit și fanilor pe rețelele de socializare, însă nimeni nu s-ar fi gândit că e pasionată de așa ceva.

Andreea Esca, cadou neașteptat de la Moș Nicolae

Andreea Esca s-a declarat astăzi a fi în culmea fericirii. Prezentatoarea de știri de la Pro Tv a primit un cadou neașteptat, însă surpriza nu i-a displăcut deloc, ba din contră. După reacția ei ne dăm seama clar că jurnalista are o pasiune pentru așa ceva.

Sigur că nu v-ați dat seama la ce ne referim, însă vă vom dezvălui imediat. Se pare că aceasta are o mare pasiune pentru puzzle-uri. Andreea Esca a primit un puzzle de la Moș Nicolae și s-a declarat a fi foarte încântată. În timp ce alte vedete au primit cadouri luxoase, cum ar fi bijuterii scumpe, mașini sau haine de firmă, se pare că „veterana” de la Pro Tv s-a bucurat mai ceva ca un copil de un simplu puzzle.

Cum arată Moș Nicolae în viziunea Andreei Esca

În urmă cu câțiva ani, Andreea Esca a declarat în exclusivitate pentru Cancan.ro cum arată Moș Nicolae în viziunea ei. Știrista crede că este un „tip simpatic și bun”.

„Chiar dacă din când în când ar trebui să ne aducă câte o nuielușă, el este bun și de dăruiește câte o bomboană. Pentru asta ar trebui să-l iubim. Peste ani nu am mai primit nuielușe.

O singură dacă am primit când aveam 3 sau 4 ani și nu înțeleg de ce. Eram un copil cuminte. Probabil am făcut eu ceva rău. E amuzant acest joc cu pregătirea și lustruirea ghetuțelor în așteptarea lui Moș Nicolae”, a povestit Andreea Esca in exclusivitate pentru Cancan.ro, în urmă cu câțiva ani.