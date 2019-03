Andreea Esca, dată în judecată de o doctoriță. Are înfățișare la tribunal pe 10 aprilie

Andreea Escu are înfățișare la tribunal pe data de 10 aprilie, după ce o doctoriță din Ploiești a dat-o în judecată, dar și pe alți doi colegi de la Pro TV. În urmă cu mai bine de cinci ani, doctorița Iuniana Stanciu, a fost implicată într-un incident, și a fost probabil nemulțumită de modul în care știrista a prezentat cele întâmplate.

Doctorița i-a dat în judecată pe Andreea Esca, dar și pe colegii acesteia, prezentatorii Mihai Dedu și Andreea Marinescu, într-un dosar deschis la Tribunalul Focșani, în vara anului trecut, scrie Wowbiz.ro. Pe 27 martie 2019 a avut loc o nouă înfățișare în procesul care are ca scop obținerea de către doctoriță a unor daune materiale, judecătorii hotărând următoarele:

”Complet: Completul C2M5

Tip solutie: Amână pronunţarea

Solutia pe scurt: pt solutionarea cererii de recuzare depusa de reclamanta – urmeaza a se pune in vedere acesteia sa depuna la dosar dovada achitarii taxei de timbru in suma de 100 lei sub sanctiunea anularii cererii . Cu drept de a formula cerere de reexaminare impotriva modului de stabilire a taxei de timbru in 3 zile de la comunicare si cu drept de a formula cerere acordare ajutor public judiciar in 5 zile de la comunicare. In ceea ce priveste solutionarea cererii de suspendare in temeiul art 242 cpc solicitata de aparatorul paratilor instanta amana pronuntarea la data de 10.04.2019”, au decis judecătorii de la Tribunalul Focșani.

Iată cum relata publicaţia prahoveană ziarulincomod.ro întâmplarea care a avut-o în centrul atenţiei pe doctoriţa din Focşani, în urmă cu ma bine de cinci ani. ”Iuniana Stanciu a fost vedeta unui incident care s-ar fi putut finaliza tragic. În noaptea de 15 spre 16 iunie 2013 ea se afla la volanul unui Opel Corsa, când poliţiştii din Ploieşti au încercat să o oprească în trafic. Femeia a refuzat să tragă pe dreapta, a acroşat un poliţist după care a porinit în trombă într-o cursă care s-a finalizat abia la intrare în Bucureşti. A circulat pe A3, cu o viteză se peste 190 de km/h, cu farurile stinse şi pe contrasens, urmărită fiind de o maşină a Poliţiei la volanul căreia se afla Georgian Drăgan, actualul purtător de cuvânt al IGPR, însoţit de Florin Aristan, şeful Biroului Rutier Ploieşti. Femeia a fost în cele din urmă arestată, încarcerată în Arestul de la Câmpina, dar din cauza stării de sănătate (stare de agitaţie provocată, cel mai probabil, de consumul de alcool sau de substanţe interzise) a fost transferată la spitalul Penitenciarului Jilava”, amintea sursa citată.