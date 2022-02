Andreea, fosta parteneră a lui CRBL, dezvăluiri despre relaţia cu artistul. De ce s-au despărţit cei doi

CRBL este unul dintre cei mai cunoscuţi artişti din România. Pe lângă cariera de succes pe care o are, cântăreţul se poate considera la fel de norocos şi pe plan sentimental: are o familie cu care se mândreşte ori de câte ori are ocazia. Deşi a fost întotdeauna transparent în ceea ce priveşte viaţa sa privată, puţini sunt cei care ştiu că acesta a mai fost căsătorit în trecut cu o femeie, pe nume Andreea.

În urmă cu ani buni, CRBL și Andreea şi-au unit destinele, însă căsnicia lor nu a durat foarte mult. Recent, fosta parteneră a artistului a decis să vorbeacă despre relaţia cu acesta şi să dezvăluie totodată motivul care a dus la ruptura dintre ei.

CITEŞTE ŞI: CUM ÎL CHEAMĂ ÎN BULETIN PE CRBL. DE LA CE PROVINE, DE FAPT, NUMELE DE SCENĂ AL CONCURENTULUI DE LA SURVIVOR ROMÂNIA

Deşi s-au căsătorit din dragoste, relaţia lor a durat doar şapte ani. În ceea ce priveşte motivul despărţirii, se pare că, drumurile lor nu se mai întâlneau dintr-un anumit punct, iar astfel au decis să pună punct definitiv.

„M-am săturat până peste cap de asocierea cu Eddie C.R.B.L. Am fost prieteni, ne-am căsătorit pentru că ne iubeam și pentru că așa am avut noi chef la 20 de ani, ne-am iubit că niște oameni normali, cu casă/chirie/cățel/certuri/gelozii și alte acareturi. Ne-am despărțit într-o zi în care am realizat că viețile noastre nu mai erau în registrul „viața noastră”, ci se despărțiseră undeva și aveam două drumuri total separate: „viața mea” și „viața lui”, a declarat Andreea, fosta soție a lui CRBL.

CRBL și familia sa locuiesc de aproape doi ani, în Spania

Elena și CRBL sunt căsătoriți din anul 2008 și au împreună o fiică pe nume Alessia. În anul 2020, în plină pandemie, cuplul a luat o decizie radicală, și-a făcut bagajele și a început o viață nouă în Spania.

”Am ales Spania pentru că e aproape de noi. E cald, e bine, e liniște. Despre asta este vorba. Eu am căutat liniște. Am căutat să vin într-un loc în care pot să mă bucur de lucrurile la care am visat. Acum, în pandemie, este o perioadă perfectă pentru compus. Am timp să fac ce îmi place și sunt împăcat cu mine”, declara CRBL, la scurt timp după plecarea sa în Spania.

Sursă foto: Arhivă Cancan