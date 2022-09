Andreea Mantea este în culmea fericirii! S-a pozat cu inelul pe deget. Cum arată bijuteria care i-a „furat” ochii

Andreea Mantea (36 de ani) este în culmea fericirii, după ce a intrat în posesia unui inel superb. Prezentatoarea de la Kanal D se află în Turcia, unde se bucură de cele mai fascinante peisaje din lume! Bruneta le-a arătat prietenilor virtuali bijuteria ce i-a „furat” privirea. Iată cum arată inelul.

Andreea Mantea se află în Turcia, acolo unde trăiește clipe minunate alături de persoane dragi. Prezentatoarea de la Kanal D s-a fotografiat în timp ce își savurează cafeaua cu noua bijuterie la vedere! Mândră tare de noua achiziție, bruneta le-a arătat prietenilor virtuali inelul pe care și l-a achiziționat. Mai mult decât atât, le-a și explicat urmăritorilor ce semnificație are piatra care, pur și simplu, îți „fură” privirea.

Inelul Andreei Mantea are zultanit, o piatră cunoscută și ca „sultanul pietrelor prețioase”. În plus, piatra respectivă are și un efect benefic asupra persoanei care o poartă. Bijuteria ajută la stimularea inteligenței, ambiției și atenției.

„Fascinată de zultanit! Își schimbă culoarea, aduce claritate și ajută la concentrare și atenție. Stimulează ambiția și inteligența. În timpul meditației, poate aduce răspunsuri clare și concise întrebărilor care sunt puse”, sunt rândurile scrise de Andreea Mantea la Instastory, în dreptul imaginii cu inelul. Iată, mai jos, cum arată!

Andreea Mantea ar avea un salariu uriaș la Kanal D

Andreea Mantea face parte din trustul Dogan de aproximativ 12 ani. Andreea Mantea a debutat la Antena 1, ca asistentă TV la “Neața cu Răzvan și Dani”. Ulterior, a ajuns la Kanal D, unde a avut propria sa emisiune, WowBiz, alături de Mădălin Ionescu. În 2018, a devenit prezentatoarea reality show-ului “Puterea Dragostei”. Emisiunea s-a filmat în Turcia și a avut audiențe record, fapt ce i-au forțat pe turci să înceapă sezonul 2, la scurt timp după primul.

La momentul respectiv, Andreea Mantea a vrut să revină în România, pentru că postul TV îi promisese că va muta show-ul în țară. Pentru a o convinge să continue, Kanal D i-ar fi oferit o sumă aproximativă de 20.000 de euro, lunar.

Sursă foto: Instagram