Andreea Marin a izbucnit în lacrimi în timpul unui interviu: “Ani de zile am…” A ţinut să se afle de la ea

În vara lui 1984, Andreea Marin își pierdea mama într-un teribil accident rutier, petrecut pe drumul de întoarcere de la mare al familiei. A fost crescută de tată de la vârsta de nouă ani şi a luat locul mamei pentru sora sa mai mică. Andreea Marin a mărturisit, cu ochii în lacrimi, că o perioadă îndelungătă a uitat cum e să râdă.

Andreea Marin este o femeie puternică, arată impecabil la cei aproape 45 de ani şi este un exemplu de urmat pentru multe femei din România. Chiar dacă atunci când iese în public are mereu un zâmbet pe față, viața Andreei Marin nu a fost întotdeauna roz.

“Aş împărţi copilăria în două parţi, până la nouă ani a fost ca în poveşti, joacă, şcoală, nu a lipsit iubirea din familia mea. Atunci s-a întâmplat o dramă, mama s-a stins în braţele mele, când aveam nouă ani. Tatăl meu era foarte tânăr, avea 38 de ani. Sora ea avea doar patru ani. Restul copilăriei mele a stat sub semnul responsabiliţăţii, am început să construiesc altfel în viaţă”, a declarat Andreea Marin la Antena Stars.

Mereu o fire ambiţioasă, Andreea Marin a învăţat din toate momentele grele ale vieţii să devină un om mai bun. A lăsat deoparte cariera doar atunci când a adus-o pe lume pe Violeta, fiica sa.

“Eu sunt unul dintre oamenii puternici care ştiu să contracareze. A creşte chiar şi cu o responsabilitate mare pe umeri nu înseamnă să îţi pierzi copilărie. Eu am încercat să fiu mămica din familie, mi-am pus în cap să învăţ foarte bine. Am avut o pierdere în a-mi trăi nişte ani de copilărie şi lucrul ăsta nu rămâne fără repercusiuni. Mi-am dat seama la un moment dat, după 18 ani, când m-a întrebat când am mai răs ultima oară cu poftă. Din acel moment am conştientizat şi am revenit la echilibru. A fost o perioadă în care am uitat să râd”, a mai spus Andreea Marin.

Andreea Marin, trei mariaje

Are trei mariaje la activ, iar de doi ani, Andreea Marin trăieşte o poveste de dragoste discretă alături de diplomatul de carieră Adrian Brâncoveanu (34 de ani), consul al României în Libia. Vedeta a postat pe conturile sociale o poză cu iubitul ei în timp ce amenajau bucătăria vilei ei din Pipera. Desculţ, îmbrăcat în tricou şi pantaloni scurţi, Adrian meşterea pe podea, la un ornament floral. „Nu găseşti oriunde un bărbat priceput şi răbdător ca al meu”, a menţionat vedeta.