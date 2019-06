Andreea Marin a luat bani de la Plahotniuc! Când au colaborat cei doi

O altă sursă de venit provine de la Prime Management SRL. Compania i-a adus lui Vlad Plahotniuc aproape 4.2 milioane de lei. În total, cel puţin potrivit declaraţiei de avere, Vlad Plahotniuc este acţionarul a patru companii, două din Republica Moldova şi altele două din străinătate: General Media Group Corp SRL (sediul Chişinău), General Radio Group Inc SRL (Chişinău), Vanguard International LTD (sediul Abu Dhabi, emiratele Arabe Unite) şi Vanguard International Group LTD (Apia, capitala insulelor Samoa).

Alte venituri ale liderului PDM le-a obţinut de la companiile Douanes Clifford Chance şi Transkapital, care i-au oferit lui Plahotniuc peste 46 mii de franci elveţieni şi, respectiv, 15.000 dolari pentru „retur servicii juridice”. Plahotniuc deţine conturi bancare la trei bănci din R.Moldova. La Mobiasbank, democratul are în conturi peste 121 mii de dolari, la Victoriabank – circa 550 mii de euro şi aproximativ 517 mii de dolari, iar la Moldova-Agroindbank peste 73 mii de dolari, scrie adevărul.ro.

La începutul acestui an, Vlad Plahotniuc a vândut un automobil la preţul de circa 1 milion de lei şi a cumpărat altele trei, fiecare la preţ puţin peste 1 milion de lei. Este vorba despre trei mercedesuri: 600L (2016) şi două mercedesuri GLS 400 (2018). Pe lângă aceste trei automobile, Plahotniuc susţine că deţine şi un alt Mercedes S600L (2009).

Plahotniuc are şi o colecţie impresionantă de cărţi anticariat, dobândite între anii 1994 – 2008, valoarea cărora este estimată la peste 3 milioane de lei. De asemenea, în aceeaşi perioadă, Plahotniuc a obţinut „cărţi universale” în valoare de 7.8 milioane de lei, dar şi un pian de 131.000 de euro, în anul 1994.

Politicianul a declarat că nu deţine în proprietate terenuri, iar la capitolul „clădiri şi construcţii”, democratul susţine că are în proprietate un apartament de 234 m.p., în valoare de 1.5 milioane de lei, două garaje a circa 48 mii de lei fiecare şi un spaţiu comercial în posesie prin contract de locaţiune de 300 m.p.

Vlad Plahotniuc, primul mesaj după plecarea din Republica Moldova

Preşedintele Partidului Democrat din Republica Moldova, Vlad Plahotniuc, a anunţat luni, într-un mesaj postat pe Facebook, că decizia de a se retrage de la guvernare reprezintă o nouă etapă pentru PDM, urmând să formeze o opoziţie activă în timp ce se află în exil.

Liderul politic a adăugat în mesaj că are nevoie de o pauză pentru a lucra la mai multe planuri, cel mai important fiind acela de a “readuce stabilitatea în Moldova şi liniştea de care cetăţenii au nevoie”.

“În acelaşi timp, am nevoie de timp pentru a-mi securiza familia, după ce a trecut prin momente grele, inclusiv după o tentativă de răpire eşuată a mea, care a avut loc anul trecut, când mă aflam într-o vizită peste hotare. Copiii mei sunt speriaţi, familia mea este speriată şi nu se simte în siguranţă nicăieri. Familia mea are nevoie mai mult ca oricând să fiu lângă ea şi eu voi sta cât este necesar, pentru ca să treacă cu bine peste aceste momente şi să se simtă în siguranţă. Este dreptul meu să iau toate măsurile pentru a mă proteja şi a-mi proteja familia sau oamenii apropiaţi, aşa cum cred că e mai bine pentru ei. În această perioadă, Moldova nu este o ţară sigură, iar asta nu din cauza posibilelor dosare inventate de oponenţi, dar din cauza unora care îşi doresc să o preia cu forţa“, a declarat Plahotniuc.