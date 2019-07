Andreea Marin, detalii despre relația cu Adrian Brâncoveanu: ”Eu sunt un om care vorbeşte despre orice, fără bariere”

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu sunt un cuplu discret. Povestea lor de dragoste este ținută cât mai departe de ochii publicului, chiar dacă toți care urmăresc ceea ce se întâmplă în lumea showbizului ar dori să afle cât mai multe informații.

Andreea Marin le-a făcut o surpriză fanilor și, invitată la Antena Stars, în emisiunea ”Răi da` Buni”, a vorbit despre relația cu iubitul ei. O realație despre care spune că este ”frumoasă”, o relație în care ”fiecare aduce ceva”. Zâmbitoare, Andreea Marin a mai spus că ea și Adrian formează un cuplu care trăiește o relație ”elegantă”.

„E o relaţie frumoasă în care fiecare aduce ceva. E o relaţie constructivă, plină de iubire. E discret. Am învăţat în timp că e mai bine aşa. Eu sunt un om care vorbeşte despre orice, fără bariere. Dar, la un moment dat, când bunele tale intenţii sunt interpretate cu rea voinţă, îţi spui: „Gata. Mai bine tac. E mai bine aşa”… E o relaţie mai profundă. Suntem un cuplu ce trăieşte o relaţie elegantă”, a declarat Andreea Marin la Antena Stars.

Andreea Marin şi Tuncay Ozturk au divorţat în 2017

Andreea şi Tuncay au divorţat în luna februarie a anului 2017, la Judecătoria Buftea. Înainte de divorţ, Andreea Marin a vorbit despre motivele care au dus la ruptură.

„Nu am nimic să-mi reproşez astăzi. Sunt împăcată cu acţiunile mele. Sunt omul care simte că poate să facă mai mult şi merită mai mult. Ştiu cât sunt în stare să dăruiesc şi cred că merit acelaşi respect. E o poveste ce ţine de încredere, iar la mine nu a funcţionat. Nu e o dramă, asta e. (…). Nu m-am respectat şi pe mine. Poate am fost prea tolerantă în defavoarea mea. Eu nu spun că el a avut sau nu o relaţie cu altcineva. Au fost lucruri mult mai grele pentru sufletul meu. Îmi pare bine că am scăpat de semnele de întrebare din viaţa mea. Mi s-a părut lipsit de bărbăţie, de demnitate să spui, la doar câteva zile de la despărţire, că eşti pregătit deja pentru o nouă relaţie”, explica Andreea Marin, la TV, cauzele divorţului”, a declarat Andreea Marin.