Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu s-au despărțit? Detaliul care le-a confirmat fanilor vestea tristă

După 8 ani de relație, se pare că povestea de iubire dintre Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu a ajuns la final. În spațiul public au apărut mai multe speculații, însă un singur indiciu ar putea confirma faptul că ”Zâna” și partenerul ei au luat-o pe drumuri separate.

Povestea de iubire dintre Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu pare să fi ajuns la final. ”Zâna” și partenerul ei au format un cuplu timp de 8 ani, perioadă în care au făcut tot posibilul să își țină relația departe de lumina reflectoarelor și de ochii curioșilor. Cei doi au preferat să își trăiască relația în liniște, fără declarații de dragoste publice și fără alte interacțiuni siropoase în mediul online.

Andreea Marin, strigăt de ajutor către autorități! Vedeta nu a mai suportat: „Frauda se petrece la vedere”

În urmă cu doar câteva zile, în spațiul public au început să apară zvonuri cum că ”Zâna” și partenerul ei nu mai formează un cuplu. Internauții au observat că cei doi nu se mai urmăresc reciproc pe Instagram, iar aparițiile la evenimentele publice – care oricum erau destul de rare – au încetat brusc.

Întrebată dacă zvonurile din spațiul public sunt reale, Andreea Marin nu a dorit să comenteze sau să dea explicații despre viața sa privată: ”Îmi pare rău, dar nu mă interesează știrile de genul acesta”, a spus Andreea Marina pentru Spynews.

În urmă cu un an – printre puținele dăți în care a oferit detalii din intimitatea relației sale cu Adrian Brâncoveanu, Andreea Marin a vorbit despre povestea lor de iubire, dar și despre cum a evoluat relația lor. La vremea respectivă, ”Zâna” mărturisea că este o femeie împlinită, fericită și mândră de faptul că a reușit să clădească o relație de dragoste cu partenerul ei.

”Sunt fericită să spun că iubirea noastră are acum cei 7 ani de acasă, căci atât am împlinit, eu simt că e o relație coaptă ca un măr cu obrajii roșii, matură și înțeleaptă, dar și copilăroasă în același timp, am trecut prin multe împreună și parcă acum mă simt cel mai bine în doi.

Ne știm dorințele reciproc, venim cu căldură unul către altul, ne sprijinim la greu, râdem împreună cu poftă, și azi ca și odinioară, și am clădit mult umăr lângă umăr. E o încredere care s-a consolidat în timp, o potrivire și o prietenie profunde, așa simt eu, dublând iubirea exprimată prin atracție, care se poate pierde în timp, dacă nu există aceste valori pe care ea să se sprijine pe termen lung”, a declarat Andreea Marin pentru revista VIVA!