Andreea Marin face dezvăluiri despre relația Violetei! Ce părere are despre alegerea fiicei de 17 ani? ”Mare atenție!”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Andreea Marin vorbește despre perioada ”Surprize, surprize”, regulile pe care le aplică în familia sa, plecarea Violetei în Statele Unite ale Americii și relația acesteia. Ce spune despre partenerul fiicei sale, dar și ce sfaturi în dragoste îi oferă adolescentei, citiți mai jos!

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Andreea Marin povestește cele mai amuzante și emoționante momente din perioada în care era prezentatoarea emisiunii ”Surprize, surprize”, spune ce regrete are, dar și ce reguli are acasă, atunci când nu o vede nimeni. În plus, vedeta vorbește despre relația pe care o are cu fiica sa, Violeta, în vârstă de 17 ani.

Recent, tânăra a fost admisă la una dintre cele mai bune facultăți din Statele Unite ale Americii. Așadar, curând se va muta din România și va începe o nouă viață peste Ocean. Aceasta nu este singura schimbare din viața Violetei, însă! Fiica Andreei Marin are și o relație de peste un an, de care prezentatoarea TV este foarte mândră.

”Nu voi vorbi despre acest subiect, îi respect această intimitate. Sunt de mai bine de un an împreună și le doresc tot ce este mai bun. Sunt tare frumoși și îi iubesc pe amândoi”, a spus Andreea Marin, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

NU RATA: Ce a păţit Andreea Marin, după ce a căzut pe scări, în direct: ”Când am ajuns jos…” I-a stat inima la ”Surprize, surprize” și abia acum a făcut dezvăluirea

Deși alege să păstreze discreția atunci când vine vorba despre relația fiicei sale, vedeta ne-a spus totuși ce sfaturi îi oferă acesteia în dragoste.

”O sfătuiesc să fie atentă ca partenerul ei să dea dovadă și că o iubește și că o respectă cu adevărat, nu să își dorească ea să vadă ceva în el. Chiar să vadă aceste lucruri, în mod natural. Atenție la ceea ce nu vrem să vedem la început”, a continuat Andreea Marin.

În plus, vedeta spune ce părere are Ștefan Bănică Jr. despre plecarea fiicei în Statele Unite ale Americii, ce reguli are în relația de cuplu actuală, dar și ce s-a ascuns în spatele disputei cu Mihaela Rădulescu. Toate detaliile, doar în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

VEZI ȘI: Andreea Marin face lumină la 20 de ani de la rivalitatea cu Mihaela Rădulescu: ”Cineva avea interesul!” Cine a orchestrat disputa care a ţinut prima pagină a ziarelor

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.