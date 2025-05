Andreea Marin face lumină la 20 de ani de la rivalitatea cu Mihaela Rădulescu: ”Cineva avea interesul!” Cine a orchestrat disputa care a ţinut prima pagină a ziarelor

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Andreea Marin vorbeşte despre mutarea fiicei sale de 17 ani în Statele Unite ale Americii, relaţia sa actuală şi perioada în care prezenta „Surprize, surprize”. Vedeta spune ce s-a ascuns, de fapt, în spatele rivalităţii dintre ea şi Mihaela Rădulescu şi dezvăluie cât de tare a afectat-o emoţional această dispută, de-a lungul anilor.

Andreea Marin vorbeşte despre reuşitele fiicei sale şi mutarea acesteia din ţară, după ce a fost admisă la una dintre cele mai bune facultăţi din Statele Unite ale Americii, acolo unde va studia Dreptul. În plus, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, vedeta spune ce părere are Ştefan Bănică de această schimbare, cum a evoluat percepţia sa asupra relaţiilor romantice de-a lungul anilor, ce reguli are acasă, dar şi ce s-a ascuns în spatele disputei cu Mihaela Rădulescu.

Prezentatoarea TV explică cine şi de ce a alimentat aceasta rivalitate. Deşi presa a întreţinut povestea ani buni, Andreea Marin recunoaşte că rivalitatea a fost creată de altcineva, în primă fază, nu de către publicaţii.

„Rivalitatea dintre mine şi Mihaela Rădulescu a fost construită, dar nu de mine. Da, a fost întreţinută de presă, dar nu şi construită! Cred că am spus tot! A fost construită de cine avea interesul să fie construită această poveste, apoi doar întreţinută de presă, care a captat subiectul şi a continuat.

Eu nu mi-am dorit această poveste! Nu cred că e nevoie de rivalitate. Fiecare om are drumul său, e loc sub soare pentru toată lumea. Precum viaţa ne-a dovedit deja, fiecare e pe drumul lui şi fiecare îşi urmează calea. Calea mea e calea mea şi nici nu îmi doresc să fiu pe calea altcuiva”, a explicat Andreea Marin, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

„În sfârşit, lucrurile s-au lămurit”

Deşi conflictul pare că s-a stins definitiv acum, după ani întregi şi zeci de pagini scrise în ziare, Andreea Marin recunoaşte că a fost afectată. La vremea respectivă, vedeta susţine că acest subiect o obosea din punct de vedere emoţional şi nu îi permitea să se focuseze pe lucrurile cu adevărat importante, aşa cum ar fi intenţionat.

„Da, bineînţeles că mă supărau titlurile apărute în presă. Erau nedrepte! Mă şi distrăgeau de la ceea ce eu aveam bun de făcut bun în viaţă. Bine că, în sfârşit, lucrurile s-au lămurit”, a explicat prezentatoarea TV.

