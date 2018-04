Andreea Marin a fost victima unei fraude informatice. Nu este pentru prima oară când „pirații” internetului se folosesc de numele ei pentru a încerca să strângă bani, pentru așa-zise cauze nobile. „Zâna” a fost atenționată de o apropiată a unei rude că ei i-au fost cerute date personale de pe un cont cu numele Andreei Marin, în vederea depunerii unei donații.

Andreea Marin a ajuns să fie din nou victima unei fraude informatice. Hoții s-au folosit de numele ei pentru a fura bani. Deși păgubiții au încercat să sesizeze poliția, nu au fost luați în serios, potrivit stirilekanald.ro. Una dintre victime, o femeie, a rugat-o pe Andreea Marin să facă demersurile necesare pentru a sesiza poliția sau procuratura pentru demararea unei anchete.

„Nu este contul meu, este un cont fals”, i-a răspuns Andreea Marin femeii care i-a trimis o parte din conversația cu contul fals.

„Am înțeles asta imediat, am intrat în jocul lui să-i aflu identitatea. L-ai putea denunța! Eu am încercat să o fac. Am sunat la poliție. Fiecare îmi dădea alt număr de telefon, spunându-mi că ei nu se ocupă de așa ceva. Am renunțat, dar m-au înfuriat”, a adăugat femeia.

Andreea Marin a mai fost victima „piraților” informatici

Andreea Marin nu se află pentru prima oară în această situație. În urmă cu doi ani, DIICOT a încercat destructurarea unui grup specializat în astfel de infracțiuni. „Pirații” au reușit să strângă atunci peste 35.000 de dolari din donații în urma unor apeluri legate de cazuri umanitare false. Falsificatorii clonau conturi de Facebook ale unor vedete și profitau de oamenii care răspundeau și ofereau donații. Printre vedetele care s-au aflat pe listă s-au numărat și Rodica Popescu Bitănescu, Sofia Vicoveanca, Radu Vâncau sau Iulia Vântur.