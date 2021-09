Andreea Oana Popescu, pregătită să devină mamă de fetiță „E foarte greu în trimestrul III”

Andreea Oana Popescu este însărcinată în trimestrul III, urmând să nască în curând o fetiță. Fosta dansatoare mai are un băiețel.

Andreea Oana Popescu povestea în urmă cu câteva zile că a avut o sarcină mult mai agitată cu fetița, față de sarcina cu băiețelul. Însă, per total fosta dansatoare a declarat că i-a fost ușor.

”A fost bine, e o sarcină ușoară, n-am ce să spun, dar în trimestrul III e foarte greu, te miști greu, respiri greu, e un proces normal prin care trece orice femeie. Eu nu am avut această baftă să fiu vreo gravidă slabă și cu burtă, a trebuit să iau proporții. Am luat destul de multe kilograme, am luat 20 de kilograme și mai am o lună de sarcină. Îmi este frică, exact în ultima lună se ia cel mai mult”, a spus Andreea Popescu la Antena Stars.

Fosta dansatoare a Deliei a ajuns la spital recent pentru a-și face testul de glucoză, asta deoarece a aflat că bebelușul său e mai mare cu o săptămână și patru zile, astfel că medicii i-au recomandat să-l facă pentru a nu cumva să i se declanșeze diabetul gestațional.

”Testul de glucoză trebuie să-l facă orice gravidă, este la recomandarea medicului. Eu l-am făcut puțin mai târziu. De obicei se face în trimestrul II de sarcină, eu l-am făcut în trimestrul III pentru că am amânat foarte mult. Când am fost ieri la control, bebelușul este mai mare cu o săptămână și patru zile, adică e mai lungă, grăsuță, mai mare și atunci s-a recomandat special să nu am diabet gestațional”, a mai precizat Andreea Popescu.

Sursă foto: Instagram