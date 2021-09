Andreea Popescu se plânge de cea de-a doua sarcină „Am fost ca un titirez nervozat”

Andreea Oana Popescu și-a comparat cele două sarcini și a spus că s-a simțit mult mai agitate însărcinată cu fetița ei, Anastasia. Fosta dansatoare a menționat că în sarcina cu băiețelul ei s-a simțit mult mai zen.

Andreea își tine fanii la curent cu fiecare eveniment din viața ei și le povestește mai ales cum îi merge sarcina, dat fiind faptul că bruneta a îmbrățișat complet rolul de mamă, plăcându-I foarte mult viața de familie de câțiva ani.

„Ieri la sedinta foto pentru campania Mon Petit Jo FW’22, am apucat sa fac cateva poze cu Ioachim si cu Anastasia. In aceasta sarcina am lucrat atat de mult incat sunt convinsa ca fii-mea va lucra de mica 😂.

In sarcina cu Ioachim am fost mult mai linistita, am avut o stare mult mai asezat duhovniceasca, am citit foarte mult, cu cea mica am fost ca un titirez nervozat. Acum astept sa culeg roadele, sa vedem ce a iesit🙈. Doamne ajuta!”, a scris Andreea pe Instagram.