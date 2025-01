Andreea Podărescu, ex-asistenta de la Antena 1, în pragul disperării! Şi-a petrecut sărbătorile în spital, iar fostul soţ i-a mai dat o lovitură: ”Am chemat salvarea de două ori!”

Nici bine nu a început anul, căci problemele s-au ținut scai de Andreea Podărescu. Fosta asistentă tv, care este în plin război cu tatăl copilului ei, a ajuns, din nou, într-o situație dificilă după ce fiul ei s-a îmbolnăvit. Bruneta a fost nevoită să petreacă sărbătorile sunând la ambulanță și având grijă de Anthony. Și, ca și cum asta nu era suficient cât să o dea peste cap, a fost, din nou, chemată în instanță, după ce procesul cu fostul s-a redeschis. CANCAN.RO a stat de vorbă cu vedeta și a aflat totul, în exclusivitate.

Finalul anului nu a fost deloc așa cum și l-a imaginat și cum l-a pregătit Andreea Podărescu. Vedeta a fost nevoită să petreacă sărbătorile înconjurată mai mult de medici, decât de membrii familiei. Spunem asta pentru că fiul ei, Anthony, s-a simțit rău după ce a luat un virus. Andreea a sunat la ambulanță, iar medicii nu i-au dat deloc vești bune.

Andreea Podărescu, sărbători de coșmar! Vedeta a început anul cu probleme: „Când am sunat la a doua salvare… „

Andreea Podărescu a trecut printr-un calvar chiar de Crăciun. Bruneta se pregătise intens pentru ca totul să iasă așa cum și-a dorit de sărbători, dar planurile i-au fost date complet peste cap.

„M-am pregătit temeinic pentru sărbători, cu mâncare, cadouri și tot ce trebuie, mai ales că Anthony a primit laude de la doamna învățătoare, voiam să se simtă bine. M-a făcut mândră și tocmai de asta voiam să-i fac o bucurie. Doar că la noi a venit salvarea de vreo două ori, o dată în ziua de Crăciun și apoi la o zi după. Cel mic a contactat un virus foarte urât. A avut febră, vărsături, amețeli. A fost tare dezamăgit, nu i-a mai venit să mai deschidă cadouri” , a spus Andreea Podărescu.

Bruneta a fost nevoită să petreacă sărbătorile având grijă de fiul ei acasă. Băiețelul era la un pas să fie internat chiar în a doua zi de Crăciun: „Am chemat salvarea, iar cei de acolo ne-au spus că a contactat un virus care se manifestă cu febră mare și vărsături. Nu a putut să mănânce absolut nimic. Am stat și feriți de restul familiei să nu contacteze și ei virusul asta. M-am chinuit să-i scad febra, la salvarea mi se spunea că nu au ce să-i facă pentru că acestea sunt etapele virusului și că degeaba îi dau antitermice, că nu îi va scădea febra, trebuie să își facă cursul virusul respectiv. Nu se putea alimenta cu nimic, iar asta mă îngrijora cel mai tare, el care este mâncăcios. Nu voia să mănânce absolut nimic.

Când am sunat a doua zi la cea de-a doua salvare, am zis, e clar, ne pregătim să ne internăm. Nu îi scădea febra cu nimic, nu mânca, eram sigură că-l pun pe perfuzii. I-am dat antitermice și am reușit să îi scădem febra. De Revelion Anthony își revenise. A stat cu ai mei, eu am ieșit puțin cu prietenii”, a spus fosta asistentă tv pentru CANCAN.RO.

Și, pentru că ne-a spus că a petrecut cu prietenii ei de Revelion într-un club exclusivist din Capitală, am fost curioși cum îi merge relația Andreei. Fosta asistentă tv ne-a povestit că ea și iubitul ei sunt bine, însă ea nu s-a răzgândit în privința căsătoriei.

„Sunt tot cu partenerul meu, el își dorește anul acesta să fie mai serioasă relația. El știi că vrea căsătorie, dar eu zic că atâta timp cât suntem bine așa cum suntem, la ce să stricăm situația. Important este să ne înțelegem și să fim sănătoși, că degeaba ai de toate, dacă nu te simți bine”, a spus bruneta.

Primele declarații ale Andreei Podărescu după ce procesul cu fostul a fost redeschis

După îndelungatul proces cu banca de celule stem, fostul iubit al Andreei Podărescu este implicat într-un alt proces. Bărbatul este executat de o firmă care se ocupă de lucrările de construcție ale clădirilor rezidențiale. Andreea Podărescu este și ea citată în proces, însă nu se va prezenta la termen.

„Firma de executori l-a dat din nou în judecată pe fostul. Eu am cerut executarea lui în urmă cu ceva timp, iar firma de executori a deschis, din nou, procesul la finalul anului. Probabil că nu și-a achitat datoriile față de această firmă și, implicit față de mine. S-a decis în instanță că trebuie să recuperăm o sumă de bani cu ajutorul executorilor, este vorba despre o sumă mare. Nici măcar nu mai știu exact pentru că durează de atâția bani, că nici nu mai știu. Dacă era să fie recuperați banii, erau de mult. Dumnezeu va face dreptate, sper eu!”, a declarat bruneta.

În cazul în care fostul vedetei nu se va achita suma cu care este dator, proprirea conturilor se va valida la jumătatea lunii martie. Andreea Podărescu susține că se va prezenta în instanță doar dacă este obligatoriu. În rest, își va lăsa avocatul să se ocupe de caz: „Voi fi anunțată de avocatul meu ce se va întâmpla căci el ține legătura cu firma de executori. Eu vreau să îmi văd de viața mea, am lăsat organele abilitate să-și facă datoria pentru care au fost angajate. Eu nu mă mai prezint pe la tribunale acum pentru că am și alte priorități acum. Mi-au ajuns procesele și tribunalele și mă voi prezenta doar dacă este absolut necesar”.

