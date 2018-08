Andreea Raicu a pozat topless la 40 de ani! Cum au reacționat fanii ei

Andreea Raicu a publicat pe blogul ei un mesaj, alături de care a atașat o imagine în care apare fără sutien. De altfel, este pentru prima dată când fosta prezentatoare tv este văzută în această ipostază, la această vârstă.

Andreea Raicu arată perfect, iar mesajul le este dedicat celor care nu au suficientă încredere în ei. Mai mult, vedeta a dezvăluit cât de mult a suferit atunci când se lupta cu depresia.

„Mi-era atât de frică să las garda jos, să nu fiu rănită, încât aș fi făcut orice că să mă simt în siguranță. (…) Mă simțeam dezbrăcată în față tuturor celor care puteau să îmi vadă și simtă starea de frică, stare care îmi provoca atât de multă rușine. Mi se părea cumplit că cineva vede ce se întâmplă cu mine dincolo de masca de femeie puternică și fără probleme pe care eram atât de obișnuită să o port.(…) Încet, încet am început să simt o căldură în tot corpul și o relaxare care nu înțelegeam de unde vine. Dintr-odată mă simțeam bine și foarte liniștită. Am simțit un zâmbet imens pe față și îmi venea să sar în sus de bucurie. Mă simțeam liberă. Am luat-o în brațe pe facilitatoare ca să îi mulțumesc pentru ce mă ajutase să trăiesc. Mă eliberasem. Îmi dădusem voia să trăiesc acea stare de care fugeam mereu și pe care o acopeream mereu: starea de vulnerabilitate. (…) Vreau să te provoc să te gândești ce te face să te simți vulnerabilă și cum te simți când trăiești acesta stare. Poți să îți iei un jurnal în care să scrii ce simți sau poți vorbi cu cineva în care ai încredere”, a fost mesajul motivaţional al Andreei Raicu.